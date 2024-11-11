

Bursa Şehir Hastanesi, Dünya Yanık Haftası kapsamında vatandaşları yanık konusunda bilgilendirmek amacıyla stant kurdu. Hastane içerisinde kurulan stantta bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Erişkin Yanık Sorumlusu Op. Dr. Selma Beyeç, basit tedbirlerle çok kapsamlı bir tedavi yöntemi olan yanığın oluşmasının engellenebileceğine dikkati çekti.

Özellikle çocuk yanıklarının büyük bir kısmının çay ve kahve kaynaklı olduğunu belirten Op. Dr. Beyeç, “Çocukların yanında çay ve kahve içilmemesi, çocukların olduğu ortamlara çaydanlık getirilmemesi gerekmektedir. Ayrıca ocakta kaynayan çaydanlık, tava, tencere gibi malzemelerin ocağın kenarında değil duvara yakın kısmında tutulması gibi alacağımız basit tedbirler sayesinde çocukların yanmasını, acı çekmesini engelleyebiliriz” şeklinde konuştu.

“Birçok acının önüne geçebiliriz”

Evlerde ve İş yerlerinde alınacak basit tedbirlerle birçok kazanın önlenebileceğinin altını çizen Beyeç, “Kişisel koruyucu donanımların kullanımı, elektrik prizlerinde eğer varsa kaçakların önlenmesi, evinizde yoksa kaçak akım rölelerinin teminiyle birçok kazayı önlemiş olabiliriz. Birçok acının önüne geçebiliriz. Bu kapsamda Yanık Haftası kapsamında yanık merkezimizde çalışan sevgili hemşire arkadaşlarımız, doktor arkadaşlarımızla beraber kurduğumuz stantta hastanemize gelen insanlara, hastalara bilgiler vermeye çalıştık. Hazırladığımız broşürleri dağıttık” dedi.

Kaynak: İHA