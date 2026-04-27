Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İnegöllü siyasetçi Alinur Aktaş, bugün yaptığı bir paylaşımla herkesi duygulandırdı.

Yapay zeka ile hazırlanmış bir fotoğrafla soluna annesi Meryem Aktaş’ı, sağına ise babası Hilmi Aktaş’ı montajlayan Başkan Aktaş, 35 yıl arayla aynı gün vefat eden anne ve babasını andı.

Başkan Aktaş yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi, “Hayatın en hüzünlü ve en anlamlı tecellisi... Annem Meryem Aktaş’ı vefatının 9., babam Hilmi Aktaş’ı vefatının 44. sene-i devriyesinde, yine aynı takvim yaprağında rahmetle anıyorum. 35 yıl arayla aynı gün vuslata eren kıymetlilerimin mekanları cennet, makamları âli olsun.” Dedi.

Paylaşıma kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Yüzlerce vatandaş Başkan Aktaş’ın acısına ortak oldu.

