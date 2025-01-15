Son günlerde İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri ile Emniyet Müdürlüğü Trafik polislerinin yazdığı cezaların farklı olması tepkilere neden olmuştu. Eleştirileri değerlendiren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yanlış parklanma cezalarını şimdilik durdurduklarını açıklamıştı. İnegöl Belediyesi tarafından önce uyarı mesajları gelen yanlış parklanma cezaları sonrası başlayan cezalar ile Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından yazılan cezalar arasında 3 katı fark vardı. Bu farkı hem vatandaşlar hem de İnegöl'de ki siyasi partileri eleştirdi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde Oylat’ta basın mensuplarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, "Biz cezaları silmeye de razıyız. Biz bu ikilemin kalkmasını istiyoruz. Bu konuda Bakanlıkla ilgili görüşmemiz olacak. Süreç bitine kadar cezaları durdurduk” demişti.

2 CEZA KESİLDİYSE!

Haberimizin ardından kamuoyu, “Cezayı yatıranların ödediği tutar geri ödenecek mi?” sorusu sormaya başladı. Konu hakkında gazetemize özel bir açıklama yapan Başkan Alper Taban, “Yanlış parklanmayla ilgili hem belediye zabıta ekipleri hem de trafik ekipleri tarafından aynı anda kesilen cezalarla ilgili ceza tutanaklarıyla vatandaşımız belediyeye müracaat edebilir. Aynı parklanmayla ilgili kesilen 2 cezayı da müracaatında ibraz etmesi gerekiyor. Konuyla ilgili itiraz Belediye encümeninde görüşülüp karara bağlanacaktır. Kararın olumsuz çıkması halinde vatandaşımız isterse mahkemeye başvurabilir. Kararın olumlu çıkması halinde kesilen ceza tutarı vatandaşa geri ödenecektir” dedi.

GERİ ÖDEME SÖZ KONUSU OLAMAZ!

Konula ilgili görüşlerini aldığımız Avukat Ertan Başdere ise, kesilen ve ödenen cezalarda geriye dönük ödemenin söz konusu olamayacağını belirterek, “İnegöl Belediyesi tarafından kesilen ve belediye encümeninde geçen cezalarda ödeme yapıldıktan sonra geriye dönük ödeme yapmak söz konusu olmuyor. Benzer bir durum Korona döneminde de yaşanmıştı. Maske cezaları kesilmişti ve vatandaşlar bu cezaları ödemişti. Daha sonra cezalar iptal edildi ama ödeyen vatandaşların cezaları geri ödenmedi. Aynı durumu İnegöl Belediyesi tarafından kesilen parklanma cezaları içinde geçerli. Ödenen cezaların İnegöl Belediyesi tarafından geriye ödenmesi söz konusu değil” dedi.

MAHKEME KARARIYLA GERİ ÖDEME YAPILABİLİR

Başdere, “Tebliğ edilen ceza kararının hukuka aykırılığı söz konusu ise veya cezada bariz maddi hata olduğunu düşünüyorsanız, kanunlarda belirtilen süreler içinde gerekli itiraz/dava yollarını kullanmanız önemlidir. Cezayı ödemiş olsanız dahi, dava/itiraz sonucunda ceza iptal edilirse belediye tarafından iade yapılacaktır. Eğer yargı yoluna başvurmadıysanız ve idari süreçlerde nihai karar verilmişse, belediyenin kendiliğinden iade yapması genellikle mümkün olmaz. Sadece vatandaş talebi ile belediye, kesinleşmiş ve hukuka uygun bir encümen kararının sonucunda tahsil edilen park cezasını iadesi söz konusu olamaz. Ancak cezanın haksız veya hukuka aykırı olduğu ilgili merci (mahkeme veya üst idari makam) tarafından tespit edilirse, kanuni yollarla iade talebinde bulunabilirsiniz” dedi.