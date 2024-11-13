Kocaeli’de 7 yıl önce gittiği özel hastanede kanser teşhisi konulması sonucu yanlış tedavi nedeniyle iki memesi alınan Çiğdem Kışlalı’nın hukuk mücadelesi devam ediyor. Kışlalı, "Adalete güveniyorum, bu dünyada olmazsa ahirette adalet yerini bulacak ve haklı olduğumu kanıtlayacağım" dedi.

Sakarya’da yaşayan 2 çocuk annesi Çiğdem Kışlalı, 2017 yılının ekim ayında göğsünde kitle hissederek Kocaeli’de özel bir hastaneye başvurdu. İddiaya göre, Kışlalı’ya yapılan tetkiklerin ardından 5. evre meme kanseri olduğu söylendi. Çiğdem Kışlalı, farklı tarihlerde 3 operasyon geçirip, toplam 20 saat ameliyatta kaldı. Göğüsleri alınan Kışlalı, ameliyat sonrası kendisine kemoterapi ve ilaç tedavisi verilmeyince durumdan şüphelenip ameliyattan aylar sonra patoloji sonucuna ulaştı. Aynı özel hastanenin patoloji kliniğinden çıkan sonucu inceleyen Kışlalı, ameliyatta göğsünden alınan parçalarda yapılan incelemede, kanser hücresine rastlanmadığının tespit edildiğini öğrendi.

Hayatı alt üst olan Kışlalı, rapor ve belgelerle savcılığa gidip doktor ve hastane yöneticilerinden şikayetçi oldu. Soruşturmanın ardından doktor ve hastane hakkında dava açıldı.

Kocaeli 1. Tüketici Mahkemesi, 28 Kasım 2023’de görülen duruşmada Kışlalı’ya maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Ancak hastane avukatının karara itiraz etmesi üzerine dosya bir üst mahkemeye gönderildi. Üst mahkeme, eksik raporlar olduğu gerekçesiyle duruşmayı yeniden ele aldı ve davanın yeniden görülmesine karar verildi.

Bunun üzerine Kocaeli 1. Tüketici Mahkemesi’nde dün yeniden duruşma görüldü. Çiğdem Kışlalı ve hastane avukatlarının katıldığı duruşma, eksik hususların tamamlanması amacıyla ertelendi.

"Ben haklı olduğumu kanıtlayacağım"

Duruşma sonrası açıklamalarda buluna Kışlalı, "Her sene olduğu gibi yine Kocaeli 1. Tüketici Mahkemesi önündeyim. Karşı taraf çıkan karara itiraz etmiş ve karar yüksek mahkemeye gönderilmiş. İstinaf da eksik rapor olarak geri dönüş sağlamış. Adalete güveniyorum, bu dünyada olmazsa ahirette adalet yerini bulacak ve haklı olduğumu kanıtlayacağım"" dedi.

"Ne eksik inanın bende bilmiyorum"

"Bu elimdeki belgelerle evime bir köşe yaptım" diyen Çiğdem Kışlalı, "Buraya gelirken 5 yaşındaki torunuma ’Mahkemeye gidiyorum’ dedim. ’Hakim amca kararını vermişti, sana da para vermişlerdi. Niye gidiyorsun?’ diye sordu. Eksik raporların tamamlanması istendi. Ne eksik inanın bende bilmiyorum. 25 Şubat’ta duruşma yeniden görülecek. Ben mağdurum ve hakkımı arıyorum. Ne olursa olsun hakkımı arayacağım" diye konuştu.