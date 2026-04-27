Türkiye ile Endonezya arasında ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığı kültürel etkinlik 'İstanbul'dan Dünya Barışı İçin Bir Buğday Tanesi' temasıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte; sanat, kültür, turizm ve ekonomi alanlarında iş birliğinin artırılması ve iki ülkenin kurumları arasında bağların güçlendirilmesi hedeflendi.

Etkinlikte AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, konuşmacı olarak yer aldı. Bayram, hayat hikayesini konu alan 'Buğday Tanesi' kitabı ve filmine atıfta bulunarak dünyada barışın önem kazandığı bir dönemden geçildiğini söyledi. Bayram, 'Kitabımız birçok ülkede olduğu gibi Endonezya'da da ilgi görüyor. Filmimiz orada okullarda izletiliyor, kitabımız oralarda okullarda okutuluyor. 'Buğday Tanesi' bir kitap ve film olmanın yanında bir iyilik hareketidir, sosyal sorumluluk projesidir. Şu an 1 milyar insana kitabımız, filmimiz ile ulaştık. Engellerin olmadığı bir yapıyı insanlara göstermek istiyoruz' ifadelerini kullandı.