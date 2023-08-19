26 yaşındaki Fatih Emre Hülagü, yapay zeka teknolojisi kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit ederek iş insanlarını dolandırmak amacıyla gerçekleştirdiği dolandırıcılık faaliyetleri nedeniyle gözaltına alındı. Fatih Emre Hülagü, eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Metin Hülagü'nün oğlu olarak belirlendi.

İstanbul'da gerçekleşen bu olay, masum insanları mağdur etti. Fatih Emre Hülagü, Erdoğan'ın sesini kullanarak üst düzey kamu görevlileri ve iş insanlarına yönelik dolandırıcılık girişiminde bulunmuştu. Ancak yapılan operasyon sonucunda gözaltına alındı ve emniyet tarafından sorgulandı. Emniyetin yürüttüğü işlemlerin ardından şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi ve savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine yönlendirildi.

Gözaltına alınan Hülagü'nün, yaptığı ifadesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini kullanarak para talebinde bulunmuş olmasına rağmen, çoğu kişinin bu talebe inanmadığını ve işbirliği yapmadığını belirtti. Dolayısıyla ne kadar maddi kazanç elde ettiği henüz tespit edilemedi. Şüpheli, Cumhurbaşkanı'nın sesini taklit eden yapay zeka aracılığıyla ses kayıtları oluşturduğunu ve bu kayıtları potansiyel mağdurlara dinlettirdiğini ifade etti.

Fatih Emre Hülagü'nün daha önce de benzer dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi. İnternet üzerinden kiralık daire ilanlarıyla insanları kandırarak yaklaşık 600 bin TL gelir elde ettiği ortaya çıktı. Hakkında daha önce de yakalama kararları bulunan Hülagü, suçlamaları kabul etti.

Fatih Emre Hülagü'nün babası, Türkiye'de özellikle Abdülhamit dönemi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Metin Hülagü'dür. Metin Hülagü, uzun yıllar Kayseri Üniversitesi tarih bölümünde öğretim üyeliği yapmış ve 2012-2014 yılları arasında Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Kamuoyu, Metin Hülagü'nü özellikle Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında İlber Ortaylı ile gerçekleştirdiği Abdülhamit ve İttihat Terakki tartışmasıyla tanımıştı.