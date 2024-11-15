Asgari ücret zam tahminleri yılın son düzlüğüne girilirken gündemi meşgul ediyor. Türkiye’de milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren asgari ücret, ekonomik denge açısından da büyük önem taşıyor. Gelen enflasyon rakamlarıyla da birlikte şekillenmeye başlayan asgari ücret Ocak 2025 zammı için yapay zeka tahmini de geldi. İşte yapay zekadan 2025 asgari ücret tahmini!

Yapay zekaya asgari ücretin 2025 Ocak ayında ne kadar olabileceğini tahmin etmesini istedik. İşte yapay zekanın asgari ücretle ilgili verdiği yanıt;

2024’te beklenen artış eğilimlerine dayanarak %35-%45 aralığında bir zam yapılabilir. Bu oranlara göre 2025'te net asgari ücretin 22.000 TL ile 25.000 TL arasında olabileceğini tahmin ediyorum. Bu tamamen bir öngörü ve şartlara göre değişebilir, ama ortalama bir artış trendiyle bu aralıkta bir rakam öngörülebilir.”