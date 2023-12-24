Stanford Üniversitesi İnternet Gözlemevi tarafından yapılan incelemenin ardından raporlar paylaşıldı. Dikkat çeken detaylarda yapay zekanın onlarca çocuk üzerinde istismar görüntüsünü depoladığı ortaya çıktı.

Son yıllarda hayatın her alanına dahil edilen yapay zeka sistemleri günlük hayatı kolaylaştırdığı kadar tehlikeye boyutuna ulaşacak bazı durumları da ortaya çıkarabiliyor.

Yapay Zeka Müstehcen Görüntü mü Üretiyor?

Ses getiren bu açıklama sonrası detaylar tek tek gün yüzüne çıktı. Görüntülerin yapay zeka tarafından gerçekçi ve müstehcen görüntülerin üretilebildiği kaydedildi. Gençlerin sosyal medyada kullanmış olduğu fotoğrafların yapay zeka teknolojisi ile kötü niyetli olarak kullanıldığına yönelik bazı detaylara da yer verildi.

“Cinsel İstismar” Şüphesi!

Stanford İnternet Gözlemevi tarafından yapılan incelemenin sonunda cinsel istismar şüphesi ile 3.200'ü aşkın fotoğraf ele geçirildi. Konuyla ilgili İnternet Gözlemevi tarafından sert önlemler alınması bekleniyor.

Çocukların çevrimiçi ortamda gizliliğinin korunabilmesi adına oluşturulmuş yasaları çiğneyerek ailelerinin rızası olmadan fotoğrafların yapay zeka sistemlerine yüklenip yüklenmediğine yönelik araştırmalar devam ediyor.