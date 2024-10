Tekirdağ’da yapı denetim firmalarında çalışan inşaat mühendislerinin, denetim için gittikleri inşatlarda ve şantiyelerde projeye aykırı işlem yapıldığını görmeleri üzerine uyardıkları çalışanlar tarafından demir ve kalaslarla feci şekilde darp edildiği iddia edildi. Tekirdağ Yapı Denetim Birlik Başkanı Yener Akbaş, son günlerde ülke genelinde ve Tekirdağ genelinde artan bu tip olaylara dikkat çekmek için yapı denetim firmaları olarak 10-14 Ekim tarihlerinde 4 günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını kaydetti.

Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa’da devam eden inşaat ve şantiyelerde, çalıştıkları yapı denetim firması adına denetime giden inşaat mühendisi Kaan Değirmenci, Cihan Özçelik ve firma yetkilisi Onur Gündüz, inşaatlarda bulunan eksikliklerin giderilmesi için uyardıkları inşaat çalışanları tarafından linç edildi. Hastanede darp raporu alan ve konuyu yargıya taşıyan inşaat mühendisleri Kaan Değirmenci, Cihan Özçelik, firma yetkilisi Onur Gündüz ve Tekirdağ Yapı Denetim Birlik Başkanı Yener Akbaş, yaşadıkları olayı anlattı.

“Biz insanlar depremde can vermesin diye uğraşırken böyle olaylarla karşılaşıyoruz”

Bir kişinin demirli çubukla saldırısı sonucu başından yaralanan inşaat mühendisi Kaan Değirmenci, “Geçtiğimiz günlerde bir inşaatı denetlerken sahada bulduğum demirdeki eksiklikler yüzünden usta bana bağırmaya başladı. Daha sonra üzerime geldi ve ben de kendisiyle muhatap olmadım. Aracıma yönelirken bu sefer arkamdan gelip demirle kafama vurdu. Ardından ise üç kişi arabanın içinde beni darp etmeye devam etti. Linç edilmekten son anda kurtuldum. Biz insanlar depremde can vermesin diye uğraşırken böyle olaylarla karşılaşıyoruz” dedi.

“Devlet can güvenliğimizi korusun istiyoruz”

Bu olayların Türkiye genelinde birçok ilde yaşandığını kaydeden Yener Akbaş, “Biz bu işi kamu adına yapıyoruz. Bakanlığımızın yetkilendirdiği kuruluşuz. Bir polis memuru vatandaşın nasıl güvenliğini sağlıyorsa, bizler de insanların sabah akşam içinde bulunduğu ortamları güvenli hale getirmek için varız. Sahada can güvenliğimiz yok. Can güvenliğimizin olmadığının kanıtı olarak bugün buradayız ve yaşadıklarımızı anlatıyoruz. Sürekli işçisiyle, müteahhitti ve ustasıyla temas halinde olduğumuz için yaşanan sıkıntılarda böyle tatsız olaylar oluyor. Adana müteahhit tarafından kurşunla yaralanmak suretiyle bir arkadaşımız bacağından vuruldu. Biz binaları koruyoruz, biz gelecek nesilleri koruyoruz. Devlette şantiyelerde, sahada bizim can güvenliğimizi korusun istiyoruz” diye konuştu.

“Şiddete maruz kalıyoruz”

Şiddete maruz kalan bir diğer inşaat mühendisi Cihan Özçelik ise “Bizim de aynı şekilde çalışanlarımız darp edildi. Telefon ile aradıklarında olay yerine gittiğimizde olayı öğrenmeye çalışırken 11-12 kişinin saldırısına uğradım. Bu olay ise tamamen uygunsuz imalatı kabul etmediğimiz için gerçekleşti. Kiriş ve kolonlarda etriye dediğimiz ve deprem esnasında çok önemli görev üstlenen elemanlar var. Bunlar son derece önemlidir. Bu elemanların eksik olduğunu tespit ettik. 50 tane olması gerekirken, 21 tane eksik olduğunu tespit ettik. Biz bunun yeniden yapılmasını istediğimiz zaman işçilere yeniden bir iş gücü maliyeti çıkacağı için direkt olarak tepki ile karşılaşıyoruz. Allah korusun deprem olduğunda bu bina yıkıldığında tek sorumlu biz oluyoruz. Orada çalışan işçinin, ustanın, kalfanın hiçbir sorumluluğu yok. Yani onlar imalatı yapıyorlar, ceketlerini alıp çıkıyorlar. Fakat bu binadan statik açıdan ömür boyu biz sorumluyuz. İnsanların canını düşünen biziz ama şiddete maruz kalanda yine bizler oluyoruz” diye konuştu.

“Yaşadıklarımız çok üzücü”

İnşaat mühendislerinin yaşadığı üzücü olayı anlatan Tekirdağ Yapı Denetim Birlik Başkanı Yener Akbaş, “1999 depreminden sonra yapı denetim kanunu yönetmeliği şekillenerek bugünlere geldi. Tabii ki bu kamu görevi yapabilmek için bir ihtiyaçtı. Mühendis, mimarlar yapı denetim çatısı altında toplanıp bu denetimleri gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Yasalarımız ve yönetmeliklerimiz de şekillendi. Bugüne kadar aslında hiç olmadığı kadar şeffaf, daha düzgün, daha iyi denetlenecek bir yapıya kavuştu. Şimdi tabii bunu yaparken son zamanlarda büyük zorluklarla karşılaşıyoruz. Temelden çatıya kadar binanın bütün denetimi bizdedir. Binadaki demir adetine kadar bizler sorumluyuz. Vatandaşlarımızın güvenliği için projede ne yazıyorsa onu müteahhitte ve ustaya tatbik ettirmek zorundayız. İnşaatlarda eksikleri gözlemliyoruz. Bunların düzeltilmesi noktasında da mükellef bizler oluyoruz. Bunu yaparken de ustaların ve müteahhitlerin tavrı değişiyor. Sözlü tartışmaların ötesinde fiziki saldırılara da uğruyoruz. Bunun örneği de geçtiğimiz günlerde arkadaşlarımıza yapılan saldıralar oldu” dedi.

Eylem yapacaklar

Tekirdağ’da 50’ye yakın yapı denetim firmasının olduğunu ve son günlerde il genelinde yaşadıkları olaylara dikkat çekmek için 10-14 Ekim tarihleri arasında iş bırakma eylemi yapacaklarını kaydeden Tekirdağ Yapı Denetim Birlik Başkanı Yener Akbaş, “Bu dört günlük eylem sürecinde yapı denetim firmaları olarak şantiyelere gitmeyeceğiz ve beton dökümüne de müsaade etmeyeceğiz. Sesimizi duyurmak ve bakanlığımızın da koruyucu tedbirler almasını istiyoruz. Biz bu işi kişisel menfaatimiz için değil kamu görevi olarak yaptığımız halde bunları yaşıyoruz ve çok üzülüyoruz. Biz görevimizi yapalım, kafamız gözümüz yaralanmasın istiyoruz” diye konuştu.