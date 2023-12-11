Türkiye’de sektörünün öncü şirketlerinden İnegöl merkezli Cinens (CNS) sinemacılığının yapımcılığını üstlendiği ünlü sanatçı Murat Göğebakan’ın hayatını konu eden sinema filmi seyirciyle buluştu. 8 Aralık’ta tüm Türkiye ve 11 ülkede eş zamanlı olarak gösterime giren film seyirciler tarafından tam not aldı.

Yönetmenliğini Ali Akyıldız’ın yaptığı film, 2014 yılında vefat eden sanatçı Murat Göğebakan'ın hayat hikayesini konu ediyor.

Doğumundan ölümüne kadar geçen sürecin başarılı senaryo ile anlatıldığı filmde, Murat Göğebakan’ın aile içinde yaşadığı dramlar, yaşadığı vicdan azabından dolayı müziğe küsmesi, kuzeni Senem’in yeniden o’nu müziği teşvik etmesi, evliliği, yaşadığı ekonomik zorluklar, yakalandığı amansız hastalığı yenmesi ve aldatıldığını öğrenmesi başarılı bir senaryo ile beyaz perdeye taşındı.

45 yaşında hayatını kaybeden Murat Göğebakan’ın filminde ana tema “Kanseri yendim ama ihaneti yenemedim“ olarak belirlendi.

Filmde Murat Göğebakan’ı Burak Sevinç canlandıracak. Filmin diğer başrol oyuncuları arasında Hande Soral, Tuvana Türkay, Necmi Yapıcı ve Kadir Bertan yer alıyor. 8 Aralık’ta vizyona girecek filmin büyük ilgi görmesi bekleniyor.

KAÇ KİŞİ İZLEDİ?

CNS Sinemacılık 8 Aralık’ta vizyona giren filmin ilk 3 günlük verilerini açıkladı. Buna göre, 2023 yılında ‘Ölümlü Dünya’ filminden sonra 2023 yılının en iyi başlangıç yapan ikinci filmin ‘Kalbim Yaralı’ filmi olduğunu belirtildi. Firmadan yapılan açıklamada, ilk 3 günde 324 salonda ve 500 perde de toplam 72 bin kişinin filmi seyrettiği belirtildi. Bu arada 11 ülkede vizyonda olan filmin verilerinin de yakın zamanda açıklanacağı kaydedildi.