Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencisi, Geleneksel Türk Süsleme Sanatları dersinde yapmış olduğu filografi çalışmasını Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir’e hediye etti.

BŞEÜ Meslek Yüksekokulu İç Mekân Tasarımı Programı öğrencilerimizden Rukiye Taştan, Öğr. Gör. Sabır Ertekin’in yürütmüş olduğu Geleneksel Türk Süsleme Sanatları dersinde yapmış olduğu filografi çalışmasını Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir’e sundu. Rektör Beydemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Öğr. Gör. Ertekin ve öğrenci Taştan’a teşekkür etti.