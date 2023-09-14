Denizli'nin Sarayköy ilçesinde trajik bir kaza meydana geldi. Akşam saatlerinde, Denizli'den Nazilli istikametine seyir halinde olan 44 yaşındaki sürücü Celal Salar, yolda bir lastiğin tehlike oluşturabileceğini fark ederek aracını kenara çekti. İyi niyetle lastiği kaldırmak isteyen Salar, bu sırada arkadan gelen 32 FF 238 plakalı araç Celal Salar'a çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Salar, olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye çağrılan sağlık ve trafik ekipleri, Celal Salar'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Salar'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Kazaya karışan araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Bu acı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Celal Salar'ın cenazesinin bugün Aydın'ın Nazilli ilçesinde defnedileceği bildirildi.