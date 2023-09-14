İnegöl Saadet Partisi Eğitim Başkanı Ahmet Ceyhan, yeni eğitim yılında en çok konuşulan şeyin kırtasiye masrafları ve kitap fiyatları olduğunu belirterek, “20 yıllık süreç içinde diğer tüm değerlerimizde olduğu gibi eğitim de itibarsızlaştırıldı” dedi.

Kırtasiye ve kitap fiyatlarına yüzde 100’ü aşkın zamların geldiğini belirten Saadet Partisi Eğitim Başkanı Ahmet Ceylan, “Anne ve babalar bir ülkede çocuklarına eğitim aldırabilmek için bu kadar kaygı yaşamamalı” diyerek iktidarın politikalarını eleştirdi.

Ceyhan ayrıca eğitim sistemiyle sürekli oynandığını belirterek, eğitimde kalitenin geriye gittiğini ifade etti.

Ahmet Ceyhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

YÜZDE 100’Ü AŞKIN ZAMLAR GELDİ OKUL ALIŞVERİŞİ VELİLERİ ZORLADI”

“Mevcut iktidarın 20 yıllık politikaları sonucunda 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması sürecinde en çok konuşulan şey kırtasiye malzemelerinin fiyatları oldu. Çocuklarımızın geleceğini planlamak yerine gelen zamları konuşur, günü kurtaracak hesaplar yapar olduk. Yaşanan enflasyon süreci nedeniyle okul alışverişi geçtiğimiz yıla göre yüzde 100'ü aşkın fiyatlarla zamlandı. Saadet Partisi olarak mahalle teşkilatlarımızla ve üyelerimizle yapmış olduğumuz son istişarelerde bu konu sıklıkla gündemimizi meşgul etti. Devlet okulunda yeni eğitim yılının bir öğrenciye ortalama maliyeti 2 bin lirayı geçti. 1'den fazla çocuğu okula giden aileler ise işin içinden çıkamaz hale geldi. Ülkede yanlış ekonomik politikalar sonucu yaşanan enflasyon süreci ve hayat pahalılığı, insanların eğitim alma hakkını bile zorlar vaziyete getirdi. Son yıllarda yerelde ve ulusalda yaşanan birçok konuyla ilgili savunduğumuz bir görüş var, onu yinelemek istiyorum; artık insanların temel ihtiyaçlarını ve temel haklarını bile karşılanamaz hale gelmiştir.”

GELDİĞİMİZ SÜREÇ SONUNDA EĞİTİM İTİBARSIZLAŞTI

“Ortalama 3-5 yılda bir değişen sistemler, geriye giden müfredatlar şekilden şekilde giren eğitim sistemi. Gelinen süreçte üniversite sayıları, öğrenci sayıları arttı ama kalite düştü. Yani nicelik arttı ancak nitelik azaldı. Okullarda eğitim seviyesinin düşmesi de etüt merkezlerine, özel derslere ve özel okullara olan ilgiyi artırdı. Devletimizin eğitim sistemi geriye gittikçe veliler çocuklarının geleceği için farklı metotlara yöneldi. Bu yönelimlerin her biri de yine farklı bir ekonomik sorun olarak geri geldi. Az önce de belirtiğimiz gibi temel hakkımız olan eğitimi bile alırken tomarla para ödemek zorunda kalıyoruz.”

KİTAP FİYATLARINDA YÜZDE 150’YE VARAN ARTIŞLAR SÖZ KONUSU

“Öğrenci ve velileri kara kara düşündüren bir başka konu ise kitap fiyatları oldu. Ülkemizde kitap fiyatları bu yıl yüzde 150'ye varan artışlar yaşadı. Devlet okullarında verilen kitaplar yeterli olmayınca ek kaynaklara yönelen öğrenciler afaki rakamlarla kitaplar almak zorunda kaldı. Çok sayıda veli ise bu süreçler nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadı. Anne ve baba bir ülkede çocuğunun eğitim alabilmesi için bu kadar efor sarf etmeli mi? Bu kadar kaygı çekmeli mi? Bu kadar maddi sorun yaşamalı mı? Tabi ki de hayır. Artan özel okullardan bahsetmiştik ki İnegöl'ümüzde de bu okulların sayısı bir hayli fazla. Bu yıl bizlere aktarılan bir başka konu ise özel okullardaki 1 öğrencinin kitap fiyatları 10-15 bin lira seviyelerine çıkması. Çok sayıda veli bu konuyu bizlere iletti. Bazı özel okullarda ise kayıt parasının dışında bu kitaplardan da afaki kârlar edildiği iddia edildi. Öncelikle böyle bir şey varsa onları vicdanıyla başbaşa bırakıyoruz ve yetkililere kitap fiyatlarıyla ilgili denetimlerini artırmaları yönünde çağrı yapıyoruz.”

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE SAHİP NESİLLER İÇİN ANAHTAR: SAADET PARTİSİ

“Öğrencilerimizin özgür, eleştirel ve analitik düşünen, çözüm odaklı, araştıran, sorgulayan, teknolojiyi etkili kullanan, milli ve manevi değerlere sahip, insan haklarına saygılı, doğaya ve çevreye duyarlı, “faziletli bir insan” olarak yetiştirilmesi için anahtar Saadet Partisi ve Milli Görüş kadrolarıdır diyoruz. Tüm ilçe halkımıza huzurlu ve sağlıklı günler diliyoruz.”