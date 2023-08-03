Bursa'nın Karacabey İlçesi'nde balıkçılık yapan Adem Yılmaz ile yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş arasındaki 12 yıllık dostluk, beyaz perdeye taşınıyor. Bu özel dostluğunun temelini atan Adem Amca ile Yaren Leylek'in hikayesi, izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

Yaren Leylek ve Balıkçı Adem'in unutulmaz hikayesi, her yıl aynı noktada buluşarak binlerce insanın takdirini kazanmıştı. Artık bu samimi arkadaşlığın sinemaya taşındığı haberini aldık ve 8 Ağustos'ta filmin çekimleri başlayacak.

Mars Dağıtım, filmi kasım ayında vizyona sunacak ve bu özel hikayeyi sinema salonları aracılığıyla izleyicilerle buluşturacak. Filmin yapımcılığını üstlenen Sev Yapım'ın deneyimli yönetmenlerinden Onur Uzun, projeye başarı dolu bir şekilde imza atacak.

Oyuncu kadrosu da oldukça iddialı. Filmin başrollerini Buğra Gülsoy ve Hande Doğandemir paylaşacak. Azra Aksu, Seçkin Özdemir, Emir Ali Doğrul, Meral Çetinkaya, Tarık Pabuçcuoğlu, Murat Kılıç, Cenk Gürpınar, Kıvanç Talu gibi usta oyuncular, filmin duygusal atmosferine katkı sağlayacak. Ayrıca, filmde yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş de rol alacak ve gerçek hayatından kesitler izleyiciye sunulacak.

Heyecanla beklenen bu özgün ve duygusal hikaye, sinema tutkunları için kaçırılmayacak bir deneyim olacak. 8 Ağustos'ta başlayacak olan çekimler ve kasım ayında vizyona girecek olan yapım, seyircileri büyüleyici bir serüvene davet ediyor.