Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaralı halde bulunarak Kazdağları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlilerine teslim edilen 2 çakır kuşu, tedavileri tamamlanarak Kazdağları’ndaki doğal yaşam alanına bırakıldı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde vatandaşlarca yaralı ve bitkin halde bulunan 2 çakır kuşu, Kazdağları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlilerine teslim edildi. Kazdağları Milli Parklar Şefliği Yaban Hayatı Veteriner Hekimi Ertan Şenol tarafından kuşların tedavisi yapıldı. Rehabilitasyon süreleri tamamlanan çakır kuşları, görevliler tarafından Kazdağları Milli Parkı’nda doğaya bırakıldı.