Yaralı ve bitkin bulunan kızıl şahin, Kazdağları Milli Parklar Şefliği’nde tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanarak doğaya salındı.

112 ihbar hattına bitkin halde bir şahin bulunduğunun ihbar edilmesi üzerine bölgeye giden Kazdağları Milli Parklar Şefliği ekiplerince yaralı kızıl şahin teslim alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’nde görevli uzman veteriner hekim Ertan Şenol tarafından kızıl şahinin muayene ve kontrolü yapıldı. Çarpmaya bağlı travma teşhisi konan şahin, tedavi ve rehabilitasyonu tamamlanarak sağlığına kavuşturuldu. Şahin, rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Kazdağları Cam Seyir Terası’ndan doğal yaşam alanına bırakıldı.