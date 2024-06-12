Balıkesir’de vatandaşın ormanda bulduğu yaralı peçeli baykuş tedavisinin ardından tekrar doğaya salındı.

Kepsut ilçesinde duyarlı bir vatandaşın doğada bulduğu yaralı peçeli baykuş h ayvan hastanesinde tedavi edildi.

Veteriner Fakültesi bünyesinde yeni açılan Yabani Hayvan Hastalıkları Anabilim Dalının Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Uzlu, Cerrahi Anabilim Dalı akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Tolga Akyol ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı akademisyenlerinden Arş. Gör. Bilge Kaan Ünal tarafından tedavisi yapılan peçeli baykuş tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Baykuş daha sonra ormana salındı.