Bir çok kişinin kendi şehrinde güzel ve popüler bir cafe sahibi olmak gibi hayali vardır. Bu hayalin altında yatan sebep ise insanlara değişik ve farklı menüleri sizin eseriniz olan tatları ve en önemlisi de para kazanmanın mutluluğunu yaşamak ve yaşatmaktır. Kendi tasarladığımız ve bir mimarın elinde hayat bulacak o gösterişli cafeniz için birde çok özel isim arıyorsanız en enteresan ve popüler cafe isimleri ile size destek olmaya çalışacağız. Yazımızda duyulmamış, yaratıcı, elit lüks , nostaljik, değişik, anlamlı salaş mantıklı yabancı ve en güzel cafe isim önerileri içeriğine hemen göz atabilirsiniz.

Yaratıcı Cafe İsimleri Daha Çok İlgi Çekiyor

Öncelikle cafe isimleri ile ilgili karar vermeniz gereken bir durum vardır. Yabancı cafe isimleri mi yoksa türkçe cafe isimleri mi diye bir tercih yapmalısınız.

Bu hem sizin isim bulmanızdaki zorlukları aşmanızı sağlar ve hem de yasalar için uymanız gereken kurallara riayet etmenize yardımcı olur.

Siz cafe açmak için iş planınızı yaptıktan sonra kızımın, oğlumun ya da yatırımcımın fikirlerini alarak bir isim koyarım diye düşünüyorsanız bu plana yazık edersiniz. Çünkü cafeler için “isim” neredeyse herşeydir.

Herhangi bir franchising yani bayilik almayacaksanız ve sizin eseriniz olan değerli bir cafe oluşturmak istiyorsanız isim konusuna da oldukça fazla önem vermelisiniz.

Müşteri çekmek ve cafenizin dolup taşması için doğru bir isimle yola çıkmalısınız. Üstelik iş yeriniz beklediğinizin üzerinde bir hareketlilik kazanırsa ve bunun sonucunda daha büyük bir yer açmaya karar verirseniz isim değiştirme şansınız da olmayacaktır.

Bu uyarıları yaptıktan sonra size popüler cafe isimleri ile ilgili bazı örnekler ve nasıl isim bulabilirsiniz sorusunun cevabını vereceğim. Yazının sonunda cafe isimleri ile ilgili yasal mevzuatların neler olduğunu bulabilirsiniz.

İşyeri kuracaksanız eğer dükkan isimleri sayfasında akılda kalıcı modern isimlere bakabilirsiniz.

Cafe İsimleri Nasıl Seçilir?

Açacağınız cafe ile ilgili bir isim bulmak için öncelikle verilen örneklerin sizde çağrışımlar yapıp yapmadığına bakmalısınız. Bunların içerisinde ise en sevdiklerinizi bir yere not etmeniz gerekmektedir.

İyi bir reklam yaparak güzel paralar kazanmanızı ya da az para kazandıracak olsa bile hayallerinizi yaşamanızı sağlayacak güzel bir cafe ismi bulmak için yapmanız gerekenler;

İnsanlar arasında herhangi bir ayrışmaya izin vermemelidir. Din, dil ve ırka yönelik isimler kullanılmamalıdır. İlginç ve akılda kalıcı olmalıdır ancak bunu yaparken belirli kurallar içerisinde kalınmalıdır. İlginç olacağım derken absürt olmayın. Aynı sektörde bulunan işletmelerle farklı isimler kullanmalı ve bunların arasında en güzelini seçmelisiniz. Kültürel değerlere önem verilmesi cafe müşterisinin artmasına neden olacaktır. Siz ne güzel isim buldum diyebilirsiniz ancak sokakta tanımadığınız 10 kişiden kaçının sizinle aynı düşündüğünü de test etmelisiniz.

En Güzel Nostaljik Cafe İsimleri Nasıl Seçilmeli?

Nostaljik cafe isimleri sizde geçmişteki mutlu anları yansıtan bir cafe sahibi olabilirsiniz. Mekanınızın karizmasını gösterecek, marka değerini arttıracak nostaljik cafe isimleri nasıl tercih edilmeli!

İsim havalı ve ilgi görebilecek bir isim olsun.

Orjinal ve duyulmamış isim tercih edilmeli.

Öyle bir tabela yapmalısınız ki müşteriler bu isim ve tabela önünde fotoğraf çektirmek istemeli!

Mekana gelip oturan kişiler durum bildirimlerinde ve yer bildirimlerinde sizden bahsetmeli.

Seçeceğiniz isim ile mekanın dekorasyonu birbiri ile uyumlu olmalı. Ayrıca hazırlayacağınız menü tasarımı da bu ikiliyi tamamlamalı.

Popüler Türkçe Cafe adları

Açacağı mekana Türkçe cafe ismi koymak isteyenler yaratıcılıklarını kullanarak bir isim seçebilirler. Örnek vermek gerekirse son zamanlarda soy isim, çocuğunun ismini, herhangi bir nesnenin ismini işyeri ismi olarak kullanan bir çok mekanla karşılaşıyoruz. Sizde çevrenizde kulağa hoş gelen herhangi bir ismi tercih edebilirsiniz.

Hepinizin bir dönem gördüğü ve güzel isimmiş dediği mutlaka her şehirde bulunan türkçe cafe isimlerini de bu listeden kontrol ederek farklılaştırabilirsiniz.

Bunun haricinde diğer alt başlığımızda farklı, nostaljik ve enteresan türkçe cafe isimlerine de yer verdik. Bu isimleri nargile kafe, restoran , alkollü mekan butik kafe ve pastaneler içinde tercih edebilirsiniz.

Kafe Dengi – Emineller – Takıl Cafe – Cafe Bahane – Dejavu – At kafesi

– – – – – Babilin Çay Bahçesi – Kafkef Cafe – Kuş Cafesi – Kime Ne Cafe – Göğün Cafesi

– – – – Sinkaf – Kupa Kızı – Çaykovski – Cafe Pi – Ambar Cafe – Dostlar Cafe – İskambil – Soya Cafe – Cafe Joy – Caf6 – Kafe’s – Kafein – Saklı Bahçe – Kapalı Kutu – Aylak –

Bahçeli Kafe

Petek Petek

Durak Cafe

Beyaz Konak

Saray Sofrası (Restaurant için kullanılabilir.)

Lime

Misket

İçerde Cafe

Asmalı Konak

Saraylı

Yeşil Peri

Maço

Sinek Kız

Şamata Cafe

Tarçın Cafe

Tutku-Lu

Demlix

Gizli Bahçe

Masal Cafe

Balkon Cafe

Yeşil Çınar

Mualla

Bal Badem

Tatlı Şeyler

Cafe-ki

Gölbaşı

Sandık

Gemlik

Yapraklı

Çardak

Günyüzü

Defne

Çeşme

Pınarbaşı

Ilgın

Yumak

Köprübaşı

Çınaraltı

Yabancı İngilizce Cafe İsimleri

Yabancı dilde cafe isimlerine ülkemizde sıklıkla karşılaşabiliyoruz. Hatta bir çok kafe ismini yabancı tercih ediyor. Yabancı isimlerden de en çok tercih edilen İngilizce dilidir. Marka olabileceğini düşündüğümüz İngilizce cafe isimleri listesi oluşturduk.

Yukarıdaki cafe isimleri ile ilgili küçük notlarımızdan sonra cafenize yabancı bir isim koymak istiyorsanız en enteresan ve değişik isimleri sizler için derledik.

Bu popüler ve farklı cafe isimleri size yol gösterecektir;

Barbara

Erica

Calanthe: Anlam olarak güzel çiçek demektir.

Anlam olarak güzel çiçek demektir. Gardenia

Ma Belle: Fransızca bir isim ve şık kahveler sizi farklı kılacaktır.

Fransızca bir isim ve şık kahveler sizi farklı kılacaktır. Scarlett: Ünlü bir aktörün ismi ancak siz sonuna farklı takılar getirerek “kırmızı kumaş” anlamındaki bu kelimeyi farklılaştırabilirsiniz.

Ünlü bir aktörün ismi ancak siz sonuna farklı takılar getirerek “kırmızı kumaş” anlamındaki bu kelimeyi farklılaştırabilirsiniz. Deborah: Yahudilikte kadın peygamber ve arı anlamı taşıyan bu isim üzerinden bir menü ve şeker kullanmadığınızı gösteren tanımlamalar yapabilirsiniz.

Yahudilikte kadın peygamber ve arı anlamı taşıyan bu isim üzerinden bir menü ve şeker kullanmadığınızı gösteren tanımlamalar yapabilirsiniz. Isabell – Nerissa – Tamela – Ursula – Susan – Rosemary – Valere – Olivia – Katherina – Yasmin – Zena – Xesnia – Winona – Gasoline

– – – – – – – – – – – Zilli Öküz – Gayfe Cafe-in – Marpuç Cafe – Check- in – My Moon – Cafe la madeleine – Schellep Cafe – Salobu Cafe – Maffe Cafe – Grace Lounge – Dem-Lik Kafe – Beer Lounge – Grand Lounge – Sushico Cafe – Gastro Kafe – Perla – Berra – Skull – Barrels

– – – – – – – – Kisses (Öpücükler)

Drury (Kuru)

Cafe Parisienne (Kafe Paris)

Liz Cafe

Lemon-De

Wild Thyme (Yabani Kekik)

Cafe Tarte (Kafe Tart)

Cafe açmaya karar verenler isim seçerken genellikle ilk olarak akıllarına yabancı isim koymak gelir. Çevremizdeki cafe isimlerine baktığımız zaman bunu daha iyi anlıyoruz. Sizde cafe açacaksanız eğer aşağıdaki yabancı cafe isimlerine göz atabilirsiniz. Yabancı cafe isimlerinden de en çok İngilizce isimlerin tercih edildiğini unutmayalım.

Fransızca Cafe İsimleri İsteyenlere

türkiyedeki kafe açmak isteyenlerin en çok sorun yaşadığı konulardan biri isimdir. Hala isim konusunda karar veremediyseniz, fransızca cafe isimleri listesine göz atabilirsiniz. Keşfedilmemiş isimler arasından istediğinizi seçerek açacağınız cafeye isim olarak kullanabilirsiniz. Ülkemizde bir çok cafede Fransızca isim kullanılmaktadır. Kolay söylenebilen ve marka olabileceğini düşündüğümüz bir liste hazırladık. Fransızca isimlerden hoşunuza giden olursa açacağınız mekana isim koyabilirsiniz.

Jozi Cafe

Abella (Nefes)

Amata (Çok Sevilen)

(Çok Sevilen) Alavda (Şaka)

Ange (Melek)

(Melek) Algy (Bıyık,Sakal)

Audra (Asalet)

(Asalet) Alli (Kanatlı)

Ambra (Renkli)

Amite (Dostluk)

Belda (Güzel bir genç kız)

(Güzel bir genç kız) Aure (Rüzgar)

Beau (Güzel)

Belle (Zarif)

(Zarif) Blanch (Beyaz)

(Beyaz) Bonni (Şirin)

(Şirin) Bern (Güçlü)

Boice (Orman)

Bois (Ahşap)

Bonar (Nazik)

Cachet (Prestij)

Calve (Cesur)

Capucine (Pelerin)

Charee (Sevilen)

(Sevilen) Carine (Saf, Temiz)

Cera (Kiraz)

Chimere (Rüya)

Claral (Parlak)

Curtice (Kibar)

Charnell (Mezarlık)

Daisi (Papatya)

(Papatya) Chéri (Sevgili)

Deene (Umut)

Delron (Kral)

Drury (Değerli)

Eloi (Seçilmiş)

Fanya (Çocuk Ruhlu)

Holly (Çalı)

(Çalı) Karla (Kuvvetli)

(Kuvvetli) Lavem (Ormanlık)

(Ormanlık) Mabelle (Sevimli)

(Sevimli) Marvel (Mucize)

(Mucize) Nan (Zerafet)

(Zerafet) Odeletta (Küçük Pınar)

(Küçük Pınar) Orlena (Altın)

Mantıklı Değişik Cafe İsimleri

İnsanların bol bol hikaye paylaştığı, tabelanızın bir manzara olduğu ve görenlerin işte bu dediği o cafenin sahibi sizsiniz. Bu cafeye birde güzel isim koyarsak herşey tamamlanmış olur.

Sizinle aynı fikirde olmak bizim içinde bir mutluluk kaynağı şimdi hep birlikte enteresan ve nostaljik cafe isimlerine bakarak doğru ismi koymayı düşünelim. Önerdiğimiz isimler oyun ya da okey salonu olabileceği gibi eski Türkçe isimler de barındıran kurumsal ve çekici kafe isim önerisi barındırır.

Safir 34 (İl plaka kodunuzu yazabilirsiniz.)

Fır Fır

Bangır Bangır

Kutsal Toprak

Dipsiz Kuyu

Boyalı

Boş Bardak

Tastamam

Kafa

Komşu Cafe

Çatlat Cafe

Lolita

Hurra Cafe

Açık Adres

Dudu Cafe

Cambaz

Çakmak Çakmak

Kasaba

Chaplin Bistro,

Fly Cafe,

Bir Fincan,

Ahududu,

Pirincipessa,

Kırıntı,

Cook & coffee

Çingenem

gibi isimler cafenize çok yakışacaktır.

Modern Cafe İsimleri

Yeni cafe açmak isteyenlerin en büyük problemlerinden birisi de açılacak olan işyerine isim bulmaktır. Cafe isimlerine göz atarken müşterinin ilgisini çeken modern ve kendini hatırlatan bir isim seçmeye özen göstermelisiniz. İsim arayanların en çok dikkat etmesi gerekenlerin başında da ismin mantıklı bir isim olması. Koyulacak olan ismin bir anlamı olmalı. Müşterilerin ismin ne anlama geldiğini soracağını ve araştıracağını unutmayın. Söylenmesi kolay. akılda kalabilen, marka değeri oluşturabilecek, müşteri çekebilecek ve çok uzun olmayan isimleri tercih etmenin geri dönüşü mutlaka olacaktır. Tabi sadece cafe ismi değil mekanın kalitesini de ön planda tutmalısınız. Kaliteli mekan ve kaliteli bir isimle işe başlayan işyerleri bir adım önde olur.

Açacağınız cafe için en güzel isme siz sahip olabilirsiniz. Müşteri kitlenizin artmasına yardımcı olacak bazı cafe isimlerinden de bahsedelim. Bu isimler nargile cafe isimleri içinde oldukça güzel olacaktır.

Gulendam,

Mekkan,

Patron’s,

BigBoss,

Marpuş,

Adonis

Cafe Keyif-Siz

Bella,

Sandık

Kafe’de

Joly Coffee

Yamaç

The Demlik

Günyüzü Cafe

Paşa Konağı

Taj Mahal

Bahçe İçi

Yeni Masal

Süt Beyaz

Luna Cafe

Hokka Cafe

The Hasbihal

Laf Lafa

Siyah Konak

Cıncık

gibi nargile cafe ve diğer pastane cafelere isimler koyabilirsiniz.

Yeni Mekan İsimleri

Açılacak olan mekana isim seçmek, en az mekanı açmak kadar zordur. Mekan ismi tercih edilirken dikkat etmeniz gereken bir kaç husus bulunmaktadır. Tercih edeceğiniz işyeri isminin marka olabilecek, söylenmesi kolay, ve duyulunca akılda kalabilecek, açacağınız mekana uygun bir isim seçilmesi doğru bir karar olacaktır. Yeni açacağınız mekana isim arıyorsanız aşağıdaki listedeki isimleri göz atabilirsiniz.

Çatı Katı

Arka Bahçe

Doy Doy

Belizzi Cafe

Vıdı Vıdı

Sokak Tadı

Son Mola

Şeker Li

Gün Işığı

The Lost

Belinay (Kızımın ismi)

Mahsen

Yeşil Liman

Poka Cafe

Bymen

Cafe Grand

Royal Style

Porto Bello

Algora

The Bera

Sultan Of İstanbul (İstediğiniz il ismini kullanabilirsiniz.)

Limra Cafe

Tavsiye Edilen Duyulmamış Cafe İsimleri

Yeni girişime girmek isteyenlerin ilk aklına gelen sektörlerin başında cafe sektörü geliyor. Cafe sektörüne girmek isteyenler ve planlarını yapmış olanlar için en önemli şey isim konusudur. Mekanı açacak olanlar ilk olarak duyulmamış cafe isimleri ararlar. Özellikle de bulunduğu bölgedeki isimlerden farklı, isim hakkı sıkıntısı doğurmayacak ve mekanı yansıtabilecek isim arayışına girenler için duyulmamış isimler listesi oluşturduk. Zamanla bu liste güncellenecektir ve isimler eklenecektir.

Keyf-i Alem

OfPof

Lafmacun

Çakkıdı Cafe

Lay Lalay

Çakıl Taşı

Şuka Cafe

Civciv

Pembe Papyon

Yüksek Topuklar (bayanlara özel mekanlar için kullanılabilir.)

Minnet

Budala

The Terapi

Ortada Cafe

Yatıya

Kırağı

Sus Pus

Su Yolu

Sultan-ı Konak

Kuyu

Restaurant İsimleri

Restaurant adınız sadece bir isim değil, aynı zamanda markanızın adıdır. Müşterilerinizle olan ilişkinizin adıdır. Restaurant ismi markanızı, yemek deneyimini temsil ederek, müşterilere daha önce sahip oldukları güzel vakitleri ve hisleri hatırlatır. Restaurant isimleri için harika fikirlere göz atın!

Puppy

Patati

Cheesy

Spago

Gemini

Maude

Blunch

Lezzet Durağı

Lezzet Yurdu

Zuma

Lezzet Kent

Loco’s

Pebble

Kafe Açarken İzlenmesi Gereken Adımlar

Ülkemiz insanının çok yaratıcı olduğunu biliyoruz ancak unutmamamız gerekiyor ki cafe isimleri ararken ve bunu tabelamıza eklemeden önce dikkat etmemiz gereken bazı yasalar ve kurallar vardır. İsimler hakkında farklı fikirler edindikten sonra kısaca sizin için cafe açarken izlenmesi gereken adımlardan biraz bahsedelim.

Kafe açmaya karar verdikten sonra devletten destek alabileceğiniz, kosgeb desteklerinden faydalanabileceğiniz ve gerekli evrakların neler olduğunu bilmek durumunda olduğunuzu biliyorsunuz.

Bir isim belirlediğiniz cafeniz için kurulum diğer önemli detaydır. Bu esnada hiçbir şeyi atlamamalısınız. Bunlardan bizde kısaca bahsedecek olursak;

İyi bir mekan belirlemelisiniz, bu belirlediğiniz yerin fiziki koşulları, cadde üzeri olması, işlek bir konumda bulunması, otopark sorununun olmaması, temiz ve ferah bir yerde olması gerekmektedir.

Daha sonra cafe için gerekli olan olmazsa olmaz malzemeler vardır. Bu malzemeleri temin etmelisiniz. Bu ürünleri almadan önce mimarınıza danışarak doğru bir dekorasyona imza atmalı kullanacağınız ürünleri de bu dekorasyona göre seçmelisiniz.

Kullandığınız tabak – çatal – bıçak – bardak – paket servis yapıyorsanız bu ürünler – koltuklar – peçeteler – şekerlik ve daha sayamadığımız her yerde belirli bir ahenk logonuz ve sizi çağrıştıran her ne ise o isim yer almalıdır.

Artık sosyal medya her şey bunun için müşterileriniz sosyal medyadan size ulaşabilmelidir. İnstagram facebook, twitter, swarm gibi mecralarda da yer alın doğru bir dijital pazarlama uzmanı ile çalışın onun verdiği direktifler üzerinden paylaşımlar yapın ve marka kimliğinizi oluşturun.

Bu doğrultuda hareket etmeniz halinde her yıl yüzlercesi açılan ve kapanan kafelerden biri değil kalıcı ve müşterilerine güzel hizmet veren bir markaya dönüşebilirsiniz.

Kafe açmaya karar verdikten sonra iyi bir iş planı ile bankalardan, kosgeb desteklerinden diğer finansman kaynaklarından yararlanabilirsiniz.

Cafe İsmi Ararken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Genel olarak bazı kurallardan bahsetmiştik. Ancak bunun yanında gerekli evraklar ve diğer ruhsat işlemleri esnasında karşılaşabileceğiniz bazı durumları önceden bilmeniz gerekmektedir.

Ülkemizde yapılacak her iş için bir tabela – isim – vergi gibi kurallara uyma zorunluluğu vardır. Cafe açarken ve isim koyarken uymanız gereken kurallr ise şu şekildedir;

İşletmenizin adının etnik ayrıma sebebiyet vermemesi gerekiyor. Ülkemizde bulunan yabancıları hedef alan ya da ırk ayrımı yapan, veya kendi milli değerlerinizi ön plana çıkaran kafe isimleri müşteriler nezdinde olumsuz karşılanabilir. Zaten içerisinde Türk vb. kavramlar geçen isimler ancak Bakanlar Kurulu kararları ile konulabilmektedir.

Kafenizin isminde Türk v.b gibi kavramlar kullanamazsınız. Türk ismini geçirebilmeniz için Bakanlar Kurulu kararı gerekmektedir. Aynı zamanda Türk Standartları Enstitüsü tarafından Kurum ve Kuruluşlarda kullanılan tabelalar için kurallar belirlenmiştir. Bu kurallara göre işletme isimlerinin ancak ve ancak yüzde 25′ i yabancı olabilmektedir. Ayrıca yabancı kelimenin puntosunun Türkçe kelimelerden yine yüzde 25 oranında küçük olması gerekiyor.

İsme göre tabela yaptırırken de uyulması gereken kurallar vardır. Yazı ve yazının zemin rengi kullanım amacına göre belirlenmektedir. Ayrıca malzemelerin de dayanıklı olması gerekmektedir. Temizlenebilir, plastik, cam, saç levha gibi malzemelerden yapılmalıdır.

Yazı ve logo dışında tabelalarda hiçbir işaret bulunmamalı ve ışıklandırma ile süslenmemelidir. Alkol, uyuşturucu, sigara gibi maddeleri çağrıştıracak ifadelerin olmaması gerekiyor. Ayrıca engelli, çocuk, bebek ve hastaları çağrıştıran isimler belirlenemeyecektir. İsim ülke adı olamaz. Örneğin Fransa Cafe, Almanya Cafe & Bistro gibi isimler kullanılamayacaktır. Patent ve Marka Kurumu tarafından bazı kelimelerin işletme ismi olarak kullanılmasına çeşitli sınırlamalar getirmiştir. Yapacağınız inceleme ile bu kelimeler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Patent kısıtlaması olan isimleri kullanamazsınız. Bu sebepten kullanacağınız ismin tescil edilip edilmediğine bakmalısınız.

Sizinde kendinize ait cafe isimleri fikirleriniz varsa bunları yorumlarda yazabilirsiniz.