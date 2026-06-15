İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), '25 yeni ilin kurulacağı' yönündeki iddialara ilişkin bir açıklama yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın mecralarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan '25 yeni ilin kurulacağı' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni illerin kurulmasına yönelik mevcutta planlanan veya yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Söz konusu iddialar, yapay gündemler oluşturarak kamuoyunda algı ve manipülasyon oluşturma amacı taşımaktadır. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları önemle rica olunur" denildi.