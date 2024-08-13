Çanakkale Savaşları’nda Arıburnu savunmasının önemli isimlerinden 57’nci Piyade Alayı Komutanı Şehit Yarbay Hüseyin Avni Bey mezarı başında anıldı.

Törene, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, AÇASAM Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Sabah, tarihçiler ve vatandaşlar katıldı. 25 Nisan 1915 günü Arıburnu cephesinde karaya çıkan Anzak birliklerini 27. Piyade Alayı ile birlikte karşılayan ve durdurmayı başaran, bu cephedeki muhteşem zaferin mimarı olan kahraman 57’nci Piyade Alayı’nın şehit komutanı için ölümünün 109. yıl dönümünde kabri başında anma töreni gerçekleştirildi.

Ramazan Bayramının ikinci günü olan 13 Ağustos 1915 günü 57’nci Alay karargahının yakınına düşen bir obüs mermisi ile hayatını kaybeden ve son sözleri “Aileme haber verin. Millet var olsun” olan Şehit Alay Komutanı Hüseyin Avni Bey ve tüm şehitler için Kuran-ı Kerim ve dualar okundu.