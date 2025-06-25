

'Adem Amca ve Yaren Leylek' olarak tanınan ve Türkiye'nin doğa dostu simgelerinden biri haline gelen Yaren leyleğin bu yıl dünyaya gelen 4 yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir çalışma ile halkalandı. Yavrulardan 2 tanesine de uydu vericisi takıldı. Yavrulara uygulanan halkalama ve verici işlemleri, alanında uzman ekipler tarafından gerekli sağlık kontrolleri sonrasında, doğaya ve canlıya zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirildi.



Leyleklerin göç yolları ve yaşam döngülerinin bilimsel olarak izlenmesinin hedeflendiği çalışma ile DKMP Genel Müdürlüğü tarafından sadece bireysel izleme değil, aynı zamanda leyleklerin korunmasına yönelik uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesine katkı sunulması amaçlandı.

Yaren leylek ve Eskikaraağaç Mahallesi, uzun yıllardır doğa koruma ve yaban hayatı farkındalığı açısından Türkiye'de örnek gösterilen bir model halindedir. 2011 yılında EuroNatur Vakfı tarafından 'Avrupa Leylek Dostu Köyler Ağı'na dahil edilen mahallede gerçekleştirilen bu çalışma, hem bilimsel araştırmalar hem de yerel halkın doğaya duyduğu saygı açısından büyük anlam taşıyor.

Bu önemli halkalama çalışması, 2025 yılı ilkbahar göç dönemiyle birlikte başlatılan 'Türkiye Kuş Göç Yollarının Belirlenmesi Projesi' kapsamında gerçekleştirildi. Proje, göçmen kuşların rotalarını bilimsel verilerle takip etmeyi ve Türkiye'nin kuş göç yollarındaki ekolojik önemini daha görünür kılmayı amaçlıyor.

Yaren leyleğin yaşam alanı olan Uluabat Gölü Sulak Alanı, Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınmış, 2000 yılında 'Uluslararası Yaşayan Göller Ağı'na kabul edilerek Türkiye'nin 3 yaşayan gölünden biri olarak tescillenmiştir. Göl çevresinde sürdürülen halkalama çalışmaları, kuş türlerinin izlenebilirliği ve sulak alanların korunması açısından stratejik öneme sahiptir.

Yaren leyleğin yavrularının da halkalandığı söz konusu proje kapsamında Bursa genelinde toplam 38 yavru leyleğe halka takıldı.