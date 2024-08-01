Körfez Belediyesi tarafından Yarımca Kent Meydanı’nda hayata geçirilen Yarımca Kütüphanesi ihtiyaçlar doğrultusunda büyütülüyor.

Körfez Belediyesi, Yarımca Kent Meydanı’nda hayata geçirdiği Yarımca Kütüphanesi’ni büyütüyor. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, gençlerin talepleri sonrasında verdiği talimat ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gerekli çalışmayı gerçekleştirdi, projeyi hazırladı. Mevcut yerin hemen yan tarafında bulunan boş alan da kütüphaneye katılacak. Alanın büyümesiyle birlikte yeni alanda gençler için daha rahat çalışma ve okuma alanları oluşturulacak. Başkan yardımcıları ve müdürlerle alanı gezen Başkan Söğüt, "Gençlerimiz istedi, bizler de yapıyoruz" dedi.