Başkan Taban, İnegöl Devlet Hastanesi'ne yapılması planlanan ek hizmet binasının İnegölspor eski tesislerinin bulunduğu alanda değil, Akhisar Mahallesi bölgesinde planlandığını belirtti.

"İnegölspor Eski Tesisleri Kent Park Olarak Değerlendirilecek"

Taban, İnegölspor eski tesislerinin bulunduğu alan için ise farklı bir proje üzerinde çalışıldığını açıkladı. Söz konusu bölgenin hastane yatırımı için değil, vatandaşların sosyal yaşamına katkı sağlayacak bir Kent Park olarak değerlendirilmesinin planlandığını ifade etti.

Yeşil alanların artırılmasına önem verdiklerini vurgulayan Başkan Taban, İnegölspor eski tesislerinin bulunduğu alanın gelecekte ilçeye nefes aldıracak bir yaşam alanına dönüştürülmesinin hedeflendiğini söyledi.