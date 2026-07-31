İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, ek bina için İnegöl Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı'nın ortak çalışma yürüttüğünü açıkladı.

Başkan Taban, İnegöl Devlet Hastanesi'nin mevcut fiziki yapısının, hızla artan nüfus ve hasta yoğunluğu nedeniyle yetersiz kaldığını belirterek, ilçenin sağlık altyapısını güçlendirecek yeni bir yatırım için planlama sürecinin devam ettiğini ifade etti.

İnegölspor Tesisleri İddiası!

Kamuoyunda ek hizmet binasının İnegöl Devlet Hastanesi'nin yanında bulunan İnegölspor tesislerinin bulunduğu alana yapılacağı yönündeki iddialara da açıklık getiren Başkan Taban, böyle bir planlamanın söz konusu olmadığını söyledi.

Taban, ek hizmet binasının İnegölspor tesislerinin yer aldığı alana değil, Akhisar Mahallesi bölgesine yapılmasının planlandığını belirterek, proje çalışmalarının ilgili kurumlarla birlikte sürdürüldüğünü dile getirdi.

Sağlık Hizmetlerinin Kapasitesi Artacak

Hayata geçirilmesi planlanan ek hizmet binasıyla birlikte İnegöl Devlet Hastanesi'nin hizmet kapasitesinin artırılması, poliklinik ve sağlık birimlerinin genişletilmesi, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve konforlu şekilde ulaşabilmesi hedefleniyor.

Projenin teknik detayları, kapasitesi ve yatırım takviminin ise Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen planlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

İnegöl'de uzun yıllardır ihtiyaç olarak dile getirilen ek hastane binası projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte ilçenin sağlık altyapısında önemli bir rahatlama yaşanması öngörülüyor.