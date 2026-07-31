İnegöl’de şehir merkezinin çehresini değiştirecek yeni bir meydan düzenlemesi gündemde. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın açıklamasına göre, mevcut Kuğulu Park alanı kaldırılarak Heykel Meydanı ile birleştirilecek.

KUĞULU PARK ALANI YENİDEN ŞEKİLLENECEK

Planlanan düzenleme kapsamında Kuğulu Park’ın bulunduğu alan yeniden ele alınacak. Park alanının kaldırılmasıyla birlikte bölgenin Heykel Meydanı ile tek bir bütün haline getirilmesi planlanıyor.

Bu düzenlemeyle şehir merkezinde daha geniş ve ferah bir kamusal alan oluşturulması amaçlanıyor. Yeni meydanın, vatandaşların dinlenme, buluşma ve şehir merkezindeki sosyal yaşamdan daha etkin şekilde yararlanabileceği bir alan olarak tasarlanması bekleniyor.

ŞEHİR MERKEZİNİN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

Hayata geçirilmesi planlanan proje ile İnegöl’ün en merkezi noktalarından biri olan Heykel çevresinde daha modern ve bütüncül bir meydan görünümü oluşturulması hedefleniyor.

Kuğulu Park’ın kaldırılmasıyla birlikte ortaya çıkacak yeni alanın nasıl şekillendirileceği ise merak konusu oldu.



AYRINTILAR ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE NETLEŞECEK

Projenin uygulama takvimi, meydanın yeni tasarımı, yapılacak düzenlemelerin kapsamı ve Kuğulu Park alanının nasıl değerlendirileceğine ilişkin ayrıntıların önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.

İnegöl şehir merkezinde önemli bir değişimin önünü açacak düzenlemenin hayata geçirilmesiyle birlikte Heykel Meydanı’nın daha geniş bir alana kavuşması ve kent merkezinin yeni bir görünüme bürünmesi planlanıyor.