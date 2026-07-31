İnegöl Belediyesi'nin Ek Hizmet Binası, yeni kent meydanı, ticaret alanları ve otoparkları kapsayan yerinde dönüşüm projesine Akman Pasajı'nın bulunduğu alanın da dahil edilmesi hedeflenirken, süreçte yeni bir değerlendirme gündeme geldi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, proje kapsamında Akman Pasajı'ndaki hak sahipleriyle bir araya geldi. Toplantıya, bölgede bulunan 153 hak sahibinden yaklaşık 50'si katıldı. Görüşmede projenin detayları paylaşılırken, hak sahiplerinin görüş ve talepleri de dinlendi.

Edinilen bilgilere göre, toplantının ardından yapılan değerlendirmelerde kentsel dönüşüm projesinin Akman Pasajı'nın bulunduğu alan dahil edilmeksizin de sürdürülebileceği yönünde görüş oluştu. Böylece belediyenin, şehir merkezine kazandırmayı planladığı Ek Hizmet Binası, modern meydan, ticaret alanları ve otoparklardan oluşan dönüşüm projesinin gecikmeden ilerlemesi hedefleniyor.

Kent merkezinin çehresini değiştirmesi beklenen proje, hem kamu hizmetlerinin daha modern bir yapıya kavuşmasını hem de vatandaşların daha işlevsel sosyal ve ticari alanlara erişmesini amaçlıyor. Akman Pasajı'nın projeye dahil edilip edilmeyeceği ise önümüzdeki süreçte hak sahipleriyle yapılacak görüşmeler ve alınacak kararlar doğrultusunda netlik kazanacak.

Belediyenin, dönüşüm çalışmalarını en kısa sürede hayata geçirmek için alternatif senaryolar üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Bu nedenle projenin, Akman Pasajı'ndaki uzlaşma sürecinden bağımsız olarak ilerleyebileceği ifade ediliyor.