Başiskele Belediyesi, Genc-i Âlâ Gençlik Modeli ile 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın yarıyıl tatilinde çocukların yanında olamaya devam ediyor. Gençlik ve spor hizmetleri müdürlüğü koordinesinde çocukların tatillerini daha eğlenceli, verimli ve kaliteli geçirmeleri için hazırlanan atölyeler, bu tatilde de yoğun ilgi görüyor. Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi ve kentin dört bir köşesinde yer alan 6 gençhanede düzenlenen atölyelerde çocuklar, uzaman eğitmenler eşliğinde bilimden sanata, teknolojiden matematiğe çeşitli alanlarda keyifli ve kaliteli zamanlar geçiriyor. Çocuklar bu etkinliklerle hem eğlenerek sosyalleşiyor, hem de birçok konuda bilgi ve deneyim kazanıyor.

Başiskele Belediyesi Yarıyıl Tatili Çocuk Atölyeleri’ne kayıt yaptıran çocuklar, tatil boyunca robotik kodlama, drama, akıl oyunları, değerler eğitimi, taş boyama, resim, el sanatları, uygulamalı fizik, çanta boyama, punç çanta, seramik saksı ve sukulent, mum yapım, ahşap boyama ve ahşap dekopaj atölyelerinde keyifli ve unutulmaz anlar yaşayacak.