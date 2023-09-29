İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'yasa dışı bahis' suçuna karşı gerçekleştirilen 'Sibergöz Operasyonu'nda 45 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen bu operasyonun siber suçlarla mücadele kapsamında olduğunu ifade etti.

Operasyon sonucunda, yasa dışı bahis gelirlerini başka kişiler adına açılan şirket hesapları üzerinden akladığı tespit edilen Abdulsamet Aksu'nun liderliğindeki 22 paravan şirket belirlendi. İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda toplamda 45 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca operasyon kapsamında çeşitli miktarda nakit para, 139 banka hesabı, örgüt liderine ait 2 ev ve 2 lüks araç ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, gençleri yasa dışı bahis faaliyetlerine sürüklemeye çalışan örgütlerle mücadele kararlılıklarını vurgulayarak, çetelere ve organize suç örgütlerine göz açtırmayacaklarını belirtti. Siber suçlarla mücadelelerinin azim ve kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.