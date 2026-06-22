Gürlek, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Bakan Gürlek resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturma kapsamında şüphelilerin 1 milyon 442 bin 176 işlem karşılığında 10 milyar 394 milyon 834 bin 144 TL para hacmine ulaştıklarının tespit edildiği bildirdi. Elde edilen bulgular doğrultusunda bu sabah 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Bakan Gürlek, dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, suç gelirlerinin takibi ve faillerin adalet önüne çıkarılması için ilgili kurumlarla eş güdüm içinde çalışmaların devam edeceğini ifade etti.