Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı bahis ve kumar, tombala ve oyun makinelerine karşı bir operasyon düzenledi. Bursa'nın 17 ilçesinde 344 jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı olarak 293 işyeri ve 4 bin 32 şahsın UYAP ve BTİK sorgusu gerçekleştirildi. Yapılan uygulama sonucunda, arama kaydı bulunan 3 kişi yakalanırken, 8 kişiye idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 2 şahsa karşı adli işlem başlatıldı ve 5,7 gram esrar ele geçirildi.

Bu operasyonun sonucunda toplamda 401 bin 357 lira para cezası uygulandı.