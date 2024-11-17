AK Parti ve Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı 10. yargı paketinin en önemli amacı, toplumda oluşan cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için düzenlemeler getirmek olacak. Bu kapsamda, toplumda büyük tepkilere yol açacak suçları işleyenlerin belirli bir süre cezaevine girmesi sağlanacak. Teklifte, trafik güvenliği ve havaya ateş etme gibi suçlar da yer alıyor.

MAKAS, DRİFT, YOL KESME

Trafik magandalarının makas atma ve yol kesme gibi tehlikeli davranışlarının önüne geçebilmek amacıyla Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) trafik güvenliği ile ilgili maddelerde değişiklik yapılacak. Trafikte drift ve makas atan sürücülere uygulanacak cezalar yükseltilecek. Şu an Karayolları Trafik Kanunu kapsamında drift için 32 bin TL, makas için ise 6 bin 439 TL para cezası uygulanıyor. Yeni düzenleme ile bu cezaların alt ve üst sınırları artırılacak.

DÜĞÜN VE NİŞANLARI KARIŞTIRANLAR

TCK ve Kabahatler Kanunu'ndaki 'toplumun huzur ve sükûnunu bozma' ile ilgili maddeler gözden geçirilerek yeniden düzenleniyor. Özellikle ruhsatsız silahlarla, 'meskûn mahaller, düğünler, nişanlar ve kalabalık ortamlarda' havaya ateş açılmasına yönelik cezalar artırılacak. Şehir magandalarının cezaevine girmesi ve bazı durumlarda tutuklu yargılanmaları sağlanacak.

YASADIŞI BAHİS

AK Parti ve ilgili bakanlıklar, yasadışı bahisle mücadele için yapılacak yasal düzenlemeler üzerinde bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte konu tüm yönleriyle ele alındı. Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında yalnızca yasadışı bahis oynatanlara ceza verilmesinin sorunu çözmediği görülünce, bahis oynayanlara da yaptırım uygulanması gündeme geldi.

Şu anda yasadışı bahis oynayanlara sadece Kabahatler Kanunu çerçevesinde para cezası (5 ila 20 bin lira arasında) veriliyor. Yasadışı bahis oynamanın bir suç olarak TCK'ya girmesi gündemde. Bu durumda yasadışı bahis oynamak da hapis cezasını gerektiren bir suç olacak.