Sakarya’nın Karasu ilçesinde denize girmenin yasak olduğu tarihlerde denize giren kişilere cezai işlem uygulandı. Geçtiğimiz son 3 yasak gününde uyarılara rağmen denize giren 32 kişiye toplamda 65 bin 664 TL ceza kesildi.

Karasu Kaymakamlığı tarafından ilçe protokol üyelerinin katılımıyla turizm tedbirleri görüşülmesi ve gerekli planlamanın yapılması konusunda toplantı düzenlendi. Toplantıda Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Karasu’da denize girmenin yasak olduğu 6-7-8 Temmuz tarihlerinde denize girenlere kişi başına 2 bin 52 TL idari para cezası kesildiğini söyledi. Uyarılara rağmen denize girmekte ısrarcı olan 32 kişiye güvenlik güçleri tarafından toplamda 65 bin 664 TL ceza kesildi. Kesilen cezaların ise Karasu Kaymakamlığı tarafından onaylandığı da öğrenildi.

Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, “Denize girmenin yasak olduğu zamanlarda hem cankurtaran ekipleri hem Sahil Güvenlik ekipleri devriye atarak, biz de gerekli anonsları yaptırarak denizin yasak olduğunu vatandaşlarımıza duyuruyoruz. Tüm bu uyarılara rağmen denize girmekte ısrarcı olan vatandaşlara ise Kabahatler Kanunu kapsamında ceza uyguluyoruz. Bugüne kadar 30 vatandaşımıza Sahil Güvenlik ekipleri, 2 vatandaşımıza ise polisler tarafından cezai işlem uygulandı. Kişi başı 2 bin 52 TL olmak üzere toplam 65 bin 664 TL ceza kesildi” dedi.

Öte yandan, cankurtaranların mesai saati bitiminde yasağa rağmen Karasu’da 7 Temmuz Pazar günü denize giren iki kişi de boğularak hayatını kaybetmişti.