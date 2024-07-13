Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener Marmarabirlik’i ziyaret etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Şener’in ziyaretine Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Seçkin Cenkış, Daire Başkanları Gülsüm Gözde Ayanoğlu ve Çilem Çatalbaş eşlik etti.

Türkiye’de kooperatifçiliğin örnek kuruluşlarından biri olan Marmarabirlik’in yurtiçi ve yurtdışındaki pazar payı, ürün yelpazesi, yaptığı yatırımlar, üreticiye sağladığı destekler ve kurumsal yapısı hakkında Taha Enes Şener ve çalışma arkadaşlarına tanıtım sunumu yapıldı.

Marmarabirlik’i ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Taha Enes Şener, “Arkadaşlarımızla işleyişi yerinde görelim, ihtiyaç ve istekleri tespit edelim istedik. Bu bakımdan çok verimli bir görüşme oldu. Marmarabirlik’i Turguality Marka Destek Programına dahil edilen ilk kooperatif olmasından dolayı tebrik ediyorum. Gerek kurumsal ve ekonomik, gerekse Turguality açısından Marmarabirlik diğer kooperatiflerimiz için de iyi bir örnek olmuştur” dedi.

Kooperatifler arasında Tarım Satış Kooperatiflerinin önemli bir yere sahip olduğunu bu sebeple Tarım Satış Kooperatifi ve Birliklerin desteklenmeye devam edeceklerine vurgu yapan Taha Enes Şener, 1163 Sayılı kanunda yapılan değişikliklerle ilgili olarak, “Hayata geçen yeni konunla birlikte kooperatiflerimiz ve birliklerimiz daha şeffaf hale geleceklerdir” diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın üretici kuruluşu Marmarabirlik’e her zaman sahip çıktığını belirten Hidamet Asa, Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener’e kooperatiflerin sıkıntıları hakkında bilgi verdi.

Birliklere finans desteğinin verilmesinin önemine dikkat çeken Asa, “Tarımsal üretimde büyük rol üstlenen ve önemi her geçen gün daha iyi anlaşılan kooperatifler piyasayı regüle eden bir yapıya sahip. Ülkemizde stratejik ürünler arasında yer alan zeytin, gıda ürünleri içerisinde stok maliyeti en yüksek olan bir üründür. Son iki yıl içinde bir önceki yıl aldığınız ürünü satıyorsunuz, fakat aynı miktarda ürünü yerine koyamıyorsunuz. Dünya genelinde ekonomide yaşanan sıkıntılar ve enflasyonist ortam sebebi ile kooperatiflerin mağdur edilmemesi gerekir. Bu faiz oranları ile yüksek miktarlarda kredi kullanarak ürün almak, çarkı çevirmek mümkün değildir. Bu sebep ile Birliklere ucuz kredi imkanı sağlanmalıdır. Üretici birliklerinin piyasaları regüle edebilmesi için ucuz kredi şarttır. Binlerce ortağı bulunan kooperatiflerimiz güçlü olursa, üretici de güçlü olur, üretim artar ve çiftçilerimizin refah seviyesi de yükselir” şeklinde konuştu.

Karşılıklı yapılan görüş alışverişi ve değerlendirmeler sonrasında Taha Enes Şener ve beraberindekiler Marmarabirlik Entegre Tesislerini gezerek, üretim aşamaları hakkında bilgi aldılar.

Marmarabirlik bünyesinde 2015 yılında faaliyete geçirilen dünyanın ilk ve tek zeytin lisanslı deposunda da incelemelerde bulunan Taha Enes Şener, toplam kapasitesi 5 bin ton olan bu tesisin zeytin üreticileri için büyük bir şans olduğunu söyledi.