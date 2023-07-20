Müge Yücetürk / Yapımcılığını Murat Ünaloğlu ve Metin Kuru’nun üstlendiği ‘Mühr-ü Musallat 2 Yasak Düğün’ filminin galası dün akşam yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - Başrollerini Nevzat Can Rüzgar ve Merve Kurç’un paylaştığı filmin kadrosunda Nevin Efe, Ufuk Kaplan, Demet Erdem, Mehmet Cerrahoğlu, Cengiz Bektaş ve Mürüvet Kalkan gibi önemli isimlerin de yer aldığı galaya, çok sayıda davetli katıldı.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde gerçekleşen çekimler sırasında yaşanan esrarengiz olayları kameralara anlatan Mürüvet Kalkan; "Çekimler sırasında birçok arkadaşımızın başına olmadık şeyler geldi. Görünmez kazalar yaşandı. Sesler duyduk. Biz filmi çekerken çok korktuk, siz de korkacaksınız" dedi.

Yönetmen Metin Kuru ise, “sizi diğer Türk korku filmi klişeleri olan cinli filmlerden ayıran nedir?” sorusu üzerine, "Bizim filmimiz ayetler içermiyor ve gerçek bir olaya dayanmıyor. Bilinen pek çok gerçeklik üzerine kurulmuş, kurgu bir yapım" ifadelerini kullandı.