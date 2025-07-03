Bu düzenleme, hem üretici tarafında hem de sağlık hizmeti alan hastalar için önemli fırsatlar barındırıyor. Sağlıkla ilgili düzenlemeleri kapsayan kanun teklifi AKP tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklif, toplam 29 maddeden oluşuyor ve tıbbi kenevirin eczanelerde satılmasına yasal zemin hazırlıyor.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, sunulan teklife dair ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı. Usta, dünya genelinde kenevirin sağlık alanındaki kullanımına dikkat çekerek, bu bitkiden ilaç etkin maddesi elde etme amacıyla yapılan kenevir yetiştiriciliğinin kapsamının genişletileceğini ifade etti. Bu kapsamda, kenevir yalnızca tıbbi ürün değil, sağlık destek ürünleri ve kişisel bakım ürünlerinin üretimi için de yetiştirilebilecek.

Kenevir ihtiyacının yurt içi üretimle karşılanması hedefleniyor. Böylece hem bu alanda rekabet gücünün artması hem de sağlık sistemine katkı sağlanması planlanıyor. Yetiştirme ve hasat süreci Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetiminde olacak. İşlenmesi, ruhsatlandırılması, satışı ve ihracı ise Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğunda gerçekleşecek.

Ürünlerin yalnızca eczanelerde satılmasına izin verilecek. Bu durum hem kontrol hem de güvenlik açısından önem taşıyor. Ayrıca, elektronik takip sistemi ile ürünlerin izlenmesi sağlanacak. Halk sağlığı üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak özel tıbbi amaçlı gıdalar için de ilaç takip sistemine bildirim zorunluluğu getirilecek. Amaç, tedarik zincirinin etkin biçimde korunması.