İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, ilçenin farklı noktalarında motosiklet sürücülerine yönelik uygulamalar gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, motosikletlerin evrakları kontrol edilirken; kask kullanımı, ehliyet ve ruhsat durumu, egzoz ve modifiye gibi unsurlar da titizlikle incelendi. Kurallara uymayan sürücülere idari para cezaları uygulanırken, eksik evrakı bulunan bazı motosikletler trafikten men edildi.

Yetkililer, yaz döneminde motosiklet kullanımının artması nedeniyle sürücülerin trafik kurallarına uyması gerektiğini vurguladı. Denetimlerin, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız devam edeceği belirtildi.