Türkiye’nin yaşayan tiyatro efsanesi Genco Erkal ve Tülay Günay’ı aynı sahnede buluşturan "Yaşamaya Dair", 4 Ekimde İstanbul House of Performance’da sahnelenecek.

Nazım Hikmet’in ölümünün 50. yıldönümü için Genco Erkal’ın uyarlayıp yönettiği ve Tülay Günal ile birlikte oynadığı "Yaşamaya Dair", 4 Ekimde İstanbul House of Performance sahnesinde tiyatro severlerle buluşuyor. Nazım Hikmet’in şiirleri ile başta Fazıl Say ve Zülfü Livaneli olmak üzere değişik bestecilerinin şaire adanmış şarkılarının da eşlik ettiği oyunun biletleri Biletinial’da satışa sunuldu.

Ağırlıklı olarak şair Nazım Hikmet’in Bursa Cezaevi’ndeki yaşamını ve eşi Piraye Hanım’a olan tutkusunu anlatan oyun, daha sonra sürgün yılları ve vatan hasretine odaklanarak, destansı yaşamından kesitlerle noktalanıyor.