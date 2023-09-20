’Yaşar Kemal ile Binbir Çiçekli Bahçede’ sempozyumunun kitabı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nde yapılan bir toplantıyla tanıtıldı. Soyer, “Bugün yayınını müjdelediğimiz kitap, büyük ustanın doğa kültürüne ışık tutan en kapsamlı eserlerden biri olma özelliğini taşıyor” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yaşar Kemal Vakfı tarafından Aralık 2022’de düzenlenen “Yaşar Kemal ile Binbir Çiçekli Bahçede” sempozyumunun 360 sayfalık kitabı, sunulan otuz beş bildiriden oluştu. Kitabın editörlüğünü ise sempozyumun koordinatörü, yazar ve eleştirmen Feridun Andaç üstlendi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nde düzenlenen toplantıda kitabın tanıtımı yapıldı. Toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yaşar Kemal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Semiha Baban, yazar Feridun Andaç, akademisyenler ve gazeteciler katıldı.

“Ömrü yaşam süresini aştı”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptığı konuşmada, “Yaşar Kemal, yaşamı boyunca öyle büyük bir eser ortaya koydu ki, ömrü yaşam süresini aştı. Gök kubbenin altında, zaman var oldukça yankılanacak bir ses bıraktı. Bugün onun izinde ‘Yaşar Kemal ile Binbir Çiçekli Bahçede’ sempozyum kitabımız için sizlerle bir araya gelmekten büyük kıvanç duyuyorum. Geçtiğimiz yıl, 2-3 Aralık tarihlerinde, büyük usta Yaşar Kemal’in anısına bir araya gelmiştik. Onun bize bıraktığı evrensel değerler ışığında, barışın, demokrasinin ve doğa aşkının etrafında buluşmuştuk” dedi.

“Yaşar Kemal dostları bu sempozyumda 35 bildiri sundu”

Sempozyumdan söz eden Soyer, “Onun Binbir Çiçekli Bahçesi’nde yaşamın bütün renkleriyle bir olan Yaşar Kemal dostları bu sempozyumda 35 bildiri sundu. İzmir’de iki gün boyunca Yaşar Kemal’in edebiyat dünyasında eşsiz bir yolculuğa çıktık. Bugün yayınını müjdelediğimiz kitap, büyük ustanın doğa kültürüne ışık tutan en kapsamlı eserlerden biri olma özelliğini taşıyor. Bu kitapta yalnızca sözcükler yok. Bu sayfalar, dünyanın kültürlerini, renklerini ve seslerini kucaklayan bir ebru” diye konuştu.

“Onun çiçekleri asla solmayacak”

Yayınlanan eserle ilgili konuşan Soyer, “Bu eser, onun tabiriyle ‘Binbir Çiçekli Bahçe.’ ‘Dünyamız, ne büyük mutluluktur ki, on binlerce çiçekli bir kültür bahçesidir. Her kültürün bir rengi, bir kokusu vardır. Dünyamızın bir çiçeğinin koparılması, dünyamızdan bir rengin, bir kokunun yok olmasıdır’. İşte o dünyamızı böyle tarif ediyor ve biz ona söz veriyoruz. Bu çiçekli bahçeyi son nefesimize kadar koruyacağız. Onun çiçekleri asla solmayacak. O bahçeyi kurutmaya kimsenin gücü yetmeyecek” şeklinde konuştu.