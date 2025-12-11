Proje kapsamında çocuklara hem şehirlerine hem de bordo-beyaz renklere aidiyet bilinci kazandırmak hedeflenirken çalışma İnegöl genelinde hızla yayılıyor. Maden Mahallesi Hasan İnci İlkokulu ile Boğazköy İlkokulu’nda gerçekleşen forma dağıtım etkinliğine Sultan Su İnegölspor yönetimi ile birlikte Yasin Altuntepe ve ekibi de katıldı.

“AMAÇ SADECE FORMA DEĞİL, GELECEĞE DOKUNMAK”

Forma takdiminde konuşan Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu projenin önemine vurgu yaparak, “Bu şehir hepimizin. Çocuklarımızı mutlu etmek, onların yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilmek bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda büyük bir gururdur. Bu proje, dışarıdan bakıldığında yalnızca bir forma dağıtımı gibi görünebilir; ancak bizler için çok daha derin bir anlam taşıyor. Bir formanın ötesinde, geleceğe atılan bir adım, çocuklarımızın spora olan sevgisini güçlendiren, onları hem şehrine hem de takımına bağlayan önemli bir yatırımı ifade ediyor. Sporun yalnızca saha içinde değil, saha dışında da sevgi, saygı ve dayanışma diliyle yaşatılması gerektiğine inanıyoruz. Bu bilinçle hareket ederek her bir çocuğumuza ulaşmayı, onların gönlünde bir iz bırakmayı hedefliyoruz. Projeye verdikleri değerli destekten dolayı Yasin Altuntepe’ye ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Unutulmamalıdır ki; çocuklar gülerse dünya güler. Biz de bu anlayışla çocuklarımızın mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

“ŞEHRİMİZİN MARKALARINA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkan Adayı Yasin Altuntepe ise İnegöl Mobilyası ve İnegölspor’un şehrin marka kimliğini temsil eden iki büyük değer olduğunu, bu nedenle projeye verdikleri desteğin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirerek, “İnegölspor’umuz, bu şehrin en önemli değerlerinden ve markalarından biridir. Nasıl ki İnegöl Mobilyası hem ülkemizde hem de dünya genelinde şehrimizi başarıyla temsil ediyor, uluslararası arenada adımızı duyuruyorsa; İnegölspor da sportif alanda ülkemizin dört bir yanında aynı gururu yaşatıyor. Bu iki büyük değerin taşıdığı sorumluluğun farkındayız ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte yalnızca mobilya sektörümüz değil, şehrimizin tüm markaları için koruyucu, geliştirici ve destekleyici adımları birer birer hayata geçirmekte kararlıyız. Bu doğrultuda yapılan her çalışmanın İnegöl’ün geleceğine yatırım olduğuna inanıyoruz. Bugün burada gerçekleştirilen forma dağıtımının bir parçası olmak bizlere ayrıca mutluluk verdi. Kani Başkanımıza bu anlamlı proje için teşekkür ediyoruz. Bu projeye katkı sunmak, çorbada bizim de tuzumuzun bulunması bizim için büyük bir onur. Çünkü geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gülümsemesi, onların şehirlerine aidiyet hissetmesi ve spora sevgiyle bağlanması her şeyden daha kıymetli. Öğrencilerimiz formalarını güle güle, güzel günlerde kullansınlar. İnegölspor başta olmak üzere şehrimizin tüm spor kulüplerine başarılar diliyoruz. Bizler, İnegöl’ün tüm değerlerine sahip çıkmaya ve onların daha güçlü şekilde yoluna devam etmesi için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.