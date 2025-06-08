Almanya’daki Max Planck Yaşlanma Biyolojisi Enstitüsü’nde yürütülen çalışmada, rapamisin ve trametinib adlı iki ilacın birlikte kullanımının ömrü yüzde 30’a varan oranlarda uzattığı tespit edildi.

Rapamisin, organ nakillerinde bağışıklık sisteminin reddini önlemek amacıyla kullanılan bir ilaç. Daha önce çeşitli hayvan deneylerinde yaşam süresini uzattığı kanıtlanmıştı. Trametinib ise bazı kanser türlerinde kullanılan, yaşam süresini artırıcı etkileri meyve sineklerinde gözlemlenmiş bir diğer ilaç. Bilim insanları bu iki ilacı hem ayrı ayrı hem de birlikte farelere uygulayarak karşılaştırmalı bir çalışma yürüttü.

Rapamisin tek başına yüzde 17–18, trametinib ise yüzde 7–16 oranında ömrü uzattı. İki ilaç birlikte uygulandığında ise bu oran yüzde 26–35’e çıktı. Araştırmada ilaç kokteyli verilen farelerde yalnızca yaşam süresi uzamakla kalmadı; karaciğer ve dalakta tümör oluşumu gecikti, beyin, böbrek ve kaslarda iltihap azaldı. Ayrıca kalp fonksiyonlarında yaşla birlikte görülen bozulmalar daha yavaş ilerledi. Bu fareler yaşlandıklarında daha aktif kaldı ve daha az kilo aldı.

Kadın farelerde ortalama yaşam süresi yüzde 34,9, erkeklerde ise yüzde 27,4 oranında arttı. Maksimum yaşam süresi de kadınlarda yüzde 32,4, erkeklerde yüzde 26,1 artış gösterdi. İki ilacın da vücutta yaşlanma süreciyle ilişkili Ras/İnsülin/TOR sinyal yoluna etki ettiği biliniyor. Ancak farklı noktalara müdahale ettikleri için birlikte kullanıldıklarında daha güçlü bir sonuç ortaya çıkıyor. Deneylerde ek bir yan etki gözlenmedi.

Çalışmanın başındaki bilim insanlarından genetikçi Prof. Linda Partridge, bu sonuçların insanlara doğrudan uygulanabilirliğinin sınırlı olabileceğini, fakat geç yaşlarda sağlıklı kalma süresini uzatma potansiyeli açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Her iki ilacın da hâlihazırda insanlar için onaylı olması, yakın gelecekte klinik deneylerin başlayabileceğini gösteriyor. Araştırma sonuçları Nature Aging dergisinde yayımlandı.