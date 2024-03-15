Kaza, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi girişinde meydana geldi. Mandıracı Caddesi’nde Türbe istikametine seyreden E.G. idaresindeki 59 ADS 877 plakalı araç, Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi’ne saparken, yoldan geçen yaya F.A. isimli kadına çarptı.

Kaza sonrası yaralanan F.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA