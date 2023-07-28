Bursa, Osmangazi ilçesinde bugün meydana gelen üzücü bir olayda, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kadına araba çarptı. Kazada yaşlı kadın yaralandı ve hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleşti ve 16 J 6438 plakalı araç sürücüsü, karşıya geçmeye çalışan S.Ç.'yi fark etmedi. Otomobilin çarpması sonucu kadın yere düştü ve yaralandı. Çevrede bulunan görgü tanıkları hemen durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ambulansla yaşlı kadın acilen hastaneye taşındı. Ancak kaza hakkında detaylı bilgiye henüz ulaşılamadı.

Kazayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtiliyor. Yetkililer, olayın nedenlerini araştırarak sorumluların tespit edilmesine çalışıyor.