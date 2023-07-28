Kara yollarında yapılan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin dikkatli olması ve trafik işaret ve işaretçilerine uyum sağlaması gerekmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, birçok farklı bölgedeki yollarda çalışmalar devam etmektedir.

İnegöl-Bozüyük yolunun 41-46. kilometreleri arasında asfalt yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Bu nedenle, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak trafiğe izin verilmektedir.

TEM Otoyolu'nun Adapazarı Kavşağı'nda üstyapı yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Bu sebeple, 21.00-06.00 saatleri arasında her iki yönde otoyoldan gişelere yönlendirilen çıkışlar trafiğe kapatılmaktadır.

İzmir Torbalı-Belevi yolunun 10-14. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle, bölünmüş yolun Torbalı-İzmir yönü trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, İzmir-Torbalı istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. Bursa'da eve giren maymun korumaya alındı!

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 38-48. kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışmaları devam etmektedir. Bu sebep ile Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılmış ve ulaşım Kırşehir-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle, Adana istikametinde şerit aktarımı yapılmış ve ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak izin verilmektedir.

Ayancık-Sinop yolunun 51-52. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları yapılmaktadır. Bu sebeple sürücüler servis yoluna yönlendirilmektedir.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11 ve Pazarcık-Gölbaşı yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam etmektedir.

Artvin-Erzurum yolunun 45. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.