İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, yeni vergi sistemiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığına çağrıda bulundu.

Başkan Uğurdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"İnegöl iş dünyası olarak enflasyon muhasebesi uygulamasının vergi matrahını gerçeklikten uzaklaştıran şekilde artırmayacak ve ilave vergi yükü oluşturmayacak şekilde düzenlenmesini bekliyoruz.

KOBİ’lerimizin gelirleri yerine yatırımlarından vergi verir hale gelmeleri önlenmelidir. Enflasyon muhasebesi uygulamasından doğan vergilendirme yükünün geçici vergi dönemlerinde kaldırılması gerekmektedir.

İşletmelerimizden geçici vergi yöntemi ile peşin vergi alınması yerine, yıllık gelir/kurumlar vergisi üzerinden hesaplanarak değerlendirme yapılması hem sanayicimizi hem de küçük esnaf ve KOBİ’lerimizi rahatlatacaktır. Bu durum vergi mükelleflerinin daha uyumlu şekilde vergisini ödeyebilir hale gelmesine de katkı sağlayacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığımızın iş dünyamızın beklentileri doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapacağına inanıyoruz. Ayrıca yatırım yapmış ve yatırım konusuyla ilgili satış geliri henüz oluşmayan şirketlerimize vergi tahakkuk edilmesi gibi konularda da kalıcı adımlar atılmasını bekliyoruz."