Uçaravcı’nın açıklamaları şu şekilde;

YATIRIMCILAR RİSK ALTINDA

“Daha önce dönem dönem gündemimize giren 'banka hesaplarına siber saldırı' bugün yeniden gündemimizi meşkul ediyor. Çeşitli bankaların, kişi ve kurumların hesaplarına gerçekleştirilen siber saldırılarla müşteriler ve parasını bankalara yatıran yatırımcılar risk altında. Finans sektöründe bu tarz gündemlerle sıklıkla karşılaşır olduk. Elbette dijitalin ve paranın bu denli hızlı döndüğü bir çağda siberle mücadele de gün geçtikçe artacaktır, artmalıdır fakat her yatırımcı da kendini güvende hissetmek ister.”

HERKESİN YATIRIMI FİZİKİ OLARAK ELİNDE BULUNUYOR



“Ben bu gündem vesilesiyle yeniden güvenli liman gayrimenkul yatırımına dikkat çekmek istiyorum. Dünyada yaşanan pandemi, ekonomik kriz ve enflasyonist ortam akabinde güvenli liman gayrimenkul yatırımına yöneliş her geçen gün artıyor. Yatırımcılar, siber saldırı gibi gündemlerle zihinlerini meşkul etmiyor ve herkesin tapusu yani yatırımı fiziki olarak elinde bulunuyor.”

FİNANSAL OKURYAZARLIĞI OLANLAR GAYRİMENKULE YÖNELİYORLAR

“Yatırımcılar şunu unutmamalıdır ki konut fiyatları bugün için pahalı yarın için ucuzdur. Gayrimenkul riski düşük bir yatırım aracıdır ve uzun vadede kazancı yüksektir. Enflasyonist ortamda da vatandaşların yatırımını değer kaybından korur. Yine kira geliriyle aktif kazanç da sağlar. Finansal okuryazarlığı olan yatırımcıların gayrimenkule yatırım yaptığını ve yatırım sepetlerinde her zaman gayrimenkul bulundurduklarının da özellikle altını çizmek istiyorum. Hem değer artışı hem kolay takip edilebilmesi, diğer yatırım araçları gibi iniş-çıkışların olmaması gayrimenkulü güvenilir liman kılıyor. Siber saldırı gündeminin ülkemizi meşkul ettiği bugün, vatandaşlarımıza paralarını bankada tutmak yerine güvenli liman olan gayrimenkule yönlendirmeleri konusunda bir kez daha telkinde bulunuyor tüm ilçe halkımıza hayırlı bereketli günler diliyorum.”