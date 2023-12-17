Uzun vadeli kredi imkânına erişim fırsatı sunacak yatırım taahhütlü avans kredisi için başvuru süreci netleşti.

Teknoloji alanında yatırımların hızlandırılmasını sağlamak uzun vadede yatırımcının kredi erişimini kolaylaştırabilmek için ilk adım atıldı. Fiyatta istikrarı sağlamak amacıyla nitelikli yatırımları desteklemek için yatırım “taahhütlü avans kredisi” kampanyası duyuruldu.

Kredi programı kapsamında ön başvurular 20 Aralık tarih itibariyle başlayacak. Üzerinde çalıştığı yetkinliği bulunan alana yönelik kurumsal faaliyette bulunacaklar veya kuruluşlar projelerini bu sayede uygulamaya geçirebilecek.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Merkez Bankası konuyla ilgili politikasını yeniden güncelleyerek yatırım için en az 1 milyar TL olan projelere aracılık edecek. Kredilerin kullanımı azami 10 yıl vadeli olarak düşük faiz oranları ile sağlanacak.

Türkiye'de bulunan yerleşik şirketler projeye başvuruda bulunabilecek. Başvurular 20 Aralık tarihinde Bakanlık tarafından belirlenecek. Elektronik ortamda yatırım kredisi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Yatırımcıların her biri en fazla 3 farklı alanda başvuru yapabilecek.

Başvuru Onay Süreci Nasıl İşleyecek?

Ön başvuru sonrası değerlendirme yapıldıktan sonra kesin başvuru süreci başlayacak. Başvuru için hak sahipliği kazananlar talep edilen belgeleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açılan online platforma yükleyerek program kapsamında yatırım desteğinden faydalanabilecek.