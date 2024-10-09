Araç sahiplerine kötü bir haber geldi: Orta Doğu'daki savaş riski, akaryakıt fiyatlarını artırmaya devam ediyor. Litre başına 5 TL'ye varan zamlar gündemde, ancak bu artışların ne zaman uygulanacağı henüz kesinleşmedi. Resmi yetkililer, fiyat artışlarının rastgele değil, artan maliyetler nedeniyle gerçekleştiğini belirtiyor.

Özellikle Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin, küresel petrol fiyatlarını olumsuz etkilediği gözlemleniyor. Brent ham petrolünün varil fiyatı son haftada yüzde 10 artarak 70 dolardan 78 dolara yükseldi. Eğer bu yükseliş devam ederse, benzin ve motorin fiyatlarında zam yapılması kaçınılmaz hale gelecek.

Ekonomistler, mevcut durumun sürmesi halinde yakıt fiyatlarına yapılacak zamların engellenemeyeceğini vurguluyor. Yakın zamanda net zam miktarının açıklanması beklenirken, bu durumun milyonlarca araç sahibini finansal olarak zorlayacağı öngörülüyor.