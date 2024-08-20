Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Yavuzselim Mahallesi’nde yıllardır süregelen en büyük sorunlardan biri olan güvenlik problemi devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Yavuzselim Mahallesi, yıllardır güvenlik problemleri ile mücadele etmeye devam ediyor. Uzun zamandır bölgenin başlıca sorunlarından olan uyuşturucu ve çeteleşme problemi, can ve mal güvenliği açısından endişe yaratıyor. Yabancılar, mahalleden geçmeye çekiniyor.

Yavuzselim sakinlerinin en büyük problemlerinden ve korkularından biri haline gelen güvenlik problemi vatandaşlar arasında dillendirilmeye devam ediliyor. Vatandaşlar bölgedeki çeteleşme, uyuşturucu, kaçakçılık, kavga, yaralama, hırsızlık ve bireysel silahlanma gibi birçok problemden şikayet ediyor.

Mahallede uyuşturucu madde bağımlılığının her geçen gün arttığını kaydeden mahalle sakinleri, Bursa’da uyuşturucu madde kullanımının en yaygın olduğu mahallenin, Yavuzselim Mahallesi olduğunu ifade ediyor.

Gece gündüz fark etmeksizin mahallenin her gün hırsızlık, kavga, yaralama gibi olaylarla karşılaştığını kaydeden mahalle sakinleri, hem mahalle sakinlerinin hem de dışarıdan gelen vatandaşların yollarda yürümeye korkar hale geldiğini belirtiyor.