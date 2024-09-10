Yıldırım Belediyesi, yaz boyunca düzenlediği mahalle şenliklerinde 15 bin çocuğu, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarıyla tanıştırdı.

‘Yaz Mahalle Şenlikleri’ adı altında gerçekleştirilen etkinliklerin son durağı, Yıldırım Bayezid Külliyesi bahçesi oldu. Bu kapsamda çocuklar, sek sek, halat çekme, yağ satarım bal satarım, sandalye kapmaca, hulahop çevirme, ip atlama, halka çevirme, çuval yarışı, renkli toplar, drama gibi oyunlarla doyasıya eğlendi. Ayrıca, Anadolu Masalları şölenleriyle hem eğlendiler hem de kültürel değerleri öğrendiler.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu şenliklerle mahalle kültürünü yaşatmayı ve insanları bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Başkan Yılmaz, günümüzde çocukların büyük bir kısmının zamanını elektronik cihazlarla geçirdiğini, oyun denildiğinde akıllarına genellikle bilgisayar oyunlarının geldiğini vurguladı. Şunları ekledi: “Biz de çocuklarımızı teknolojinin egemenliğinden kurtararak onlara sokak oyunlarını öğretmek ve sevdirmek amacıyla bu etkinlikleri düzenliyoruz. Yoğun şehirleşme ve teknolojiyle çocuklarımız bu tür oyunlardan mahrum kalabiliyor, ancak biz onları bu oyunlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Yaz boyunca 15 mahallede düzenlediğimiz etkinliklerde yaklaşık 15 bin çocuğumuzu sokak oyunlarıyla tanıştırdık ve gelecekte de bu tür projelerle çocuklarımız için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”