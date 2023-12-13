Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde yaz saati uygulamasına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanacağını söyleyen Bakan Bayraktar şu şekilde konuştu: "Türkiye'de İstanbul'da güneş saat 08.20'de ağırıyor, Paris'te 08.34'te, Berlin'de yine 08.30'da güneş ağırıyor. Oralarda hiçbir problem olmuyor da bizde niye problem oluyor anlamıyorum."

Bakan Bayraktar, bu konuda yapılmış akademik çalışmalara da dikkat çekerek şunları aktardı:



"20 Kasım 2015 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir protokol kapsamında yaz saati uygulamasının enerji verimliliğine etkisini araştırmışız. Bu raporda çok dikkat çekici bir ifade var. Yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanması enerji planlaması, iktisadi kazanç, sosyolojik ve psikolojik anlamda daha doğru olacaktır."

NÜKLEER SANTRAL

Bayraktar, nükleer güç santrali kurulumuna yönelik eleştirilere de yanıt verdi.

Bakan eleştirilere şu yanıtı verdi:

"'Dünya nükleerden vazgeçerken biz nükleer yapıyoruz' dendi. Bu kesinlikle doğru değil arkadaşlar. Birçok gelişmiş ülkenin elektrik ihtiyacının büyük bir kısmı nükleer enerjiden karşılanıyor. Şu anda 17 ülkede 58 tane yeni reaktörün inşası devam ediyor."

GABAR PETROLÜ

Bakan, Gabar'daki petrol üretimine de değinerek şu ifadeleri kullandı: "Şu an itibariyle günlük yaklaşık 30 bin varil petrol üretim seviyesine ulaştı. İnşallah üretimi 2024 yılı sonunda 100 bin varile çıkarmak için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz."